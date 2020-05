Balázs Attila sem támogatja a topjátékosok pénzosztását

A világranglistán jelenleg legmagasabban jegyzett magyar férfi teniszező, Balázs Attila nem tartja jó ötletnek a világelső Novak Djokovic Roger Federerrel és Rafael Nadallal közös elképzelését, melynek értelmében a top 100-as teniszezők fejenként több ezer dollárral segíthetnék az alacsonyabban rangsorolt társaikat. Balázs emellett beszélt a szezon esetleges újrakezdéséről, illetve a saját tapasztalatairól is, és elmondta, felkészülten várja a rá váró kihívásokat – írja a Nemzeti Sport.

Az elmúlt napokban Fucsovics Mártonnal és a Budapesten élő ukrán Szerhij Sztahovszkijjal, korábban pedig Piros Zsomborral gyakorló teniszező a lapnak elmondta, hogy egyelőre túlzás lenne azt állítani, hogy kezd visszaállni a régi életük. Szerinte a mostani helyzet még kezdetleges, a pályákra ugyan fel lehet menni, de ennyi, inkább lazán edzenek, nem teljes erőbedobással. A 31 éves teniszezőt különösen rosszul érintette a járvány, hiszen az idei szezonban remek formában játszott, így pedig nemcsak bekerült a top 100-ba, hanem március elején meg is előzte Fucsovics Mártont, a versenyek felfüggesztése idején a 76. helyen állt.

Balázs elmondta, hogy nehéz megélnie azt, hogy végre eljutott oda, ahová az elmúlt húsz évben mindig is akart, erre kitört a járvány. Mint mondta, az a bizonytalanság is elég rossz, hogy nem tudják, mikor játszhatnak ismét, de ha mindenképpen pozitívumot akarna keresni, azt mondaná, hogy legalább nem sérülés miatt kell hónapokat kihagynia, mert az még bosszantóbb lenne. A magyar férfiválogatott kulcsjátékosa tudja, hogy van esély a szezon törlésére, de mint mondta, továbbra is abban reménykedik, hogy akár a július 13-ra tervezett időpontnál később, de ismét pályára léphet majd.

A teniszező a Djokovic, Nadal, Federer hármas pénzügyi alapjáról is elmondta a véleményét, ami az elmúlt napokban elég nagy port kavart a játékosok körében. A világranglistán harmadik Dominic Thiem például azt mondta, hogy egyetlen teniszezőről sem tud, aki éhezne, ráadásul sokan nem is élnek profihoz méltóan, az ausztrál legenda, Lleyton Hewitt pedig azt emelte ki, hogy furcsa lenne, ha a világranglista 83. helyezettjének ötezer dollárt kellene adnia az alapba, a húsz hellyel hátrébb lévőnek meg egy centet sem.

A szándékot értem, de nem támogatom a javaslatot. Ha a topjátékosok annyira segíteni akarnak, próbálják meg kiharcolni, hogy magasabb legyen a pénzdíj a challenger-tornákon. Nonszensz, hogy ezeken a versenyeken egy közepesen jó játékos nem tud megélni. Itt vagyok én, a járvány kitörése előtt kerültem a top százba, miért adjak pénzt a nem is tudom, kinek? Nekem sem adott senki tizenöt évig, amikor a kétszázadik voltam.

– mondta Balázs, aki a járvánnyal kapcsolatban azt is hozzátette, hogy egy fokkal talán jobb helyzetben van a többieknél, hiszen sérülései miatt karrierjében átélt már nagyobb kihagyásokat, így vélhetően az újrakezdés nehézségeivel is könnyebben fog majd megküzdeni.