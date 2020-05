Teniszszövetség főtitkára: A feljelentéshez nem kell elnökségi határozat

A Magyar Tenisz Szövetségnél a múlt héten derült ki, hogy több mint 3 milliárdos a hiány, ezek után lemondott a szövetség elnöksége, és legkésőbb június 12-ig tisztújítást írtak ki. Több konfliktus is állt a háttérben.

Richter Attila lemondása után február 7-én Juhász Gábor lett a szövetség főtitkára. Addig sportigazgató volt, a személyére azért esett a választás, mert a tavaly szeptemberben hivatalba lépő elnökség azt gondolta, kevésbé megosztó, mint Richter, aki Fucsovics Márton előmenetelét egy ideig elősegítette, aztán a versenyző és az edzője, Sávolt Attila összeveszett vele. Ez volt az alapkonfliktus.

Utána rakódott erre rá a szövetség átláthatatlan gazdálkodása, ezenkívül az idehozott tenisztornák körüli kuszaságok. A szövetség füves pályás versenyt akart, a női WTA-tornát pedig nem rendezte meg, aminek a jogdíját ki kell fizetni. Az elnökség jóváhagyása nélkül kötöttek szerződéseket évek óta, és voltak olyan kezdetleges honlappal rendelkező cégek is, amelyek offshore háttérrel rendelkeztek, mégis költségvetési forrásból kaptak pénzt.

A gazdasági átvilágítás április 20-ra készült el, 3,792 milliárdos hiányt tártak fel.

Ennek nettó költségvetési hatása 2,410 milliárd forint, és ennek hatására az elnökség mind az öt tagja - Bársony Farkas, Dudik János, Gém Péter, Molnár György, Viszló Csaba - két hullámban lemondott. Már csak az elnök, a fideszes parlamenti képviselő Szűcs Lajos ragaszkodik a pozíciójához, valamint a szintén fideszes alelnök, Bohács Zsolt.

Az MTSZ a sportot felügyelő államtitkársághoz fordult, hogy segítségen a konszolidációban. Szabó Tünde államtitkár azt írta vissza, szeretné látni, milyen beszállítói szerződések alapján jött ki a több mint egymilliárd forintos hátralék. Fonák helyzet, mert az EMMI az egyik felügyelő szerv, amelyik eddig nézte a hiány dagadását, most a minisztériumnak kellene megmenteni, és rendet tenni.

„Engem nem ért sokkhatásként, hogy ekkora a hiány, mert mint szövetségi alkalmazott jobban képben voltam az éppen aktuális anyagi helyzetünkkel, mint egy kívülálló, de azért ekkora hiánnyal még én sem számoltam. Aláírom: mellbevágó az összeg első és sokadik hallásra is”

– kezdte az Indexnek Juhász, aki hivatalba lépése után felbontott néhány alkalmazotti és megbízási szerződést, amire szerinte semmi szükség nem volt. Úgy tudjuk, az átadás-átvétel nem zavartalan, ő erre nem kívánt kitérni.

Úgy gondolja, az elnökség megtette erkölcsi kötelességét.

Nem szeretne az elnök fejével gondolkodni, ha a tisztújítás szóba kerül. Előfordulhat, hogy még egyszer megméreti magát a tagság előtt, de úgy gondolja, hogy felelősségteljesen fogja döntését meghozni. Hallottunk olyan tervet, hogy Szűcs tiszteletbeli elnök lenne, de a júniusig összeülő tagság reakciója minimum érdekes lenne.

Juhász megnevezni nem szeretné, de úgy hallotta, vannak már elnökjelöltek, akik még ilyen mínusszal is vállalnák a szövetség vezetését. Egyelőre azonban teljesen felesleges nevekkel dobálózni, hiszen a konszolidációról, annak mértékéről hivatalos, kormányzati értesítést nem kaptak.

Juhász úgy tudja, nem tett senki eddig feljelentést, aminek ő látja a jó oldalát is. Így legalább a szövetség megkaphatja a konszolidációra az esélyt. Ha felszámolnák az MTSZ-t, és jogutód nélkül megszűnne a szövetség, annak a versenyzők látnák a kárát, egy új szövetség ugyanis 3 évig nem tarthat igényt állami támogatásra. A márciusban kivívott madridi Davis Kupa-döntős részvétel semmis lenne, illetve kormánygarancia van a FED Kupa 2020-2022 megrendezésére. Ebben a döntőben a világ 12 legjobb női csapata jön Budapestre, idén is itt rendezték volna az eseményt, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztották.

„Hogy az igazságérzetem mit mond ilyen hiány láttán, az nem érdekes, mert az igazságérzet szubjektív kategória. Egy feljelentés megtételéhez nem kell elnökségi határozat, hanem már a gyanú esetén bárki megteheti, sőt, tovább megyek, állampolgári kötelesség! Én most az MTSZ pénzügyi konszolidációjára koncentrálok, most ez a legfontosabb feladat, mert a sportágat nem számolhatják fel. Egy feljelentést a későbbiekben is bármikor meg lehet tenni.”

A szerződéseken a korábbi főtitkár és a jelenlegi elnök neve szerepel, alapesetben a felelősséget nekik kell vállalniuk. Egyébként már 2018. novemberében nyomozást indított a IX. kerületi ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt. Ezt nem szüntették, hogy milyen ütemben halad, arról csak sejtéseink lehetnek.



A tenisz megmentése azért is visszás, mert jól gazdálkodó szövetségektől megvonták a kiemelt sportfejlesztési támogatás 20 százalékát, a nagyobb szövetségeknél mindez 200 millió körüli összeg.

„58 éves vagyok, a teniszben éltem le az életem, sok mindent megéltem már. Volt nagyon gazdag, de nagyon szegény is a szövetség. Amikor szegény volt, kiszámíthatóság volt, mert tudtuk, nem lesz pénz. Pénzügyileg tényleg most jutottunk el a mélypontra, innen csak felfelé vezethet az út. A sportdiplomáciai sikereinket a mostani mélypont jelentősen árnyalja. Én a teniszbe nem ejtőernyősként kerültem, voltam edző, klubvezető, sportigazgat ó, kapitány, elnökségi tag, most főtitkár, de vezérszurkoló is. Ameddig tudom, és szükség van rám, igyekszem alázattal szolgálni a sportágat” - összegzett Juhász Gábor.

(Borítókép: Juhász Gábor a tegnapi sajtótájékoztatón. Fotó: Hungarian Tennis / Facebook)