Djokovic és Nadal nélkül is megrendezik a US Opent

A US Open New York-i helyszíne szükségkórházként üzemel jelenleg.

A koronavírus-járvány miatt bizonytalanná vált a US Open sorsa, sokáig úgy tűnt, hogy a wimbledoni tenisztornához hasonlóan elmarad. A Forbes, valamint a New York Times egybehangzóan arról ír, hogy mégis megtartják a versenyt, az amerikai teniszszövetség (USTA) már meg is egyezett a férfi, illetve a női versenyeket szervező ATP-vel és WTA-val arról, hogy az eredeti időpontban, augusztus 31. és szeptember 13. között rendezhessék meg a US Opent. A Grand Slam-tornát zárt kapuk mögött, nézők nélkül rendezik, a szövetség már csak a helyi és az állami egészségügyi hatóságok engedélyére várnak a hivatalos bejelentéssel, írja az MTI.

Lépésről lépésre követjük az újrakezdési protokollt, és nagyon bízunk abban, hogy hamarosan nyilvánosságra hozhatjuk: megrendezzük a versenyt

- jelentette ki Chris Widmaier, a USTA szóvivője.

Ha meg is rendezik a tornát, kérdés, ki fog rajta elindulni.

A világelső Novak Djokovic és a második helyezett Rafael Nadal már korábban jelezte, hogy a rendkívül szigorú óvintézkedések miatt valószínűleg nem vesz részt a US Openen.

A 17-szeres Grand Slam-győztes szerb teniszező szerint képtelenség lesz betartani az előírásokat, például csak egyetlen segítőt vihetne magával a torna helyszínére. A kiszivárgott tervek szerint a torna alatt a játékosok nem hagyhatnák el a reptér közelében lévő hoteljüket, az edzések után azonnal vissza kell térniük oda. Előfordulhat, hogy a férfiak meccsei is csak két szettig tartanának, kevesebb vonalbíró dolgozna a pályákon, kizárólag felnőtt labdaszedőket alkalmaznának. Az országonként eltérő karanténintézkedések miatt is bizonytalan, hogy hány játékos fog tudni elindulni a tornán.

A női világranglista első helyezettje, Ash Barty sincs elragadtatva a US Open megtartásától. "Megértem, hogy a szervezők minden áron meg akarják tartani a tornát, de a biztonság a legfontosabb szempont", nyilatkozta. A torna helyszíne, a New York-i Billie Jean King National Tennis Center korábban szükségkórházként funkcionált a járvány alatt. Az ausztrál Nick Kyrgios szerint a járvány és a George Floyd halála miatt kitört zavargások mellett önzőség az ATP részéről megrendezni a versenyt.