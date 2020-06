Kyrgios durván nekirontott a karantént megszegő teniszezőnek

Nick Kyrgios egy Instagram-videón támadt neki versenytársának, Alexander Zverevnek, aki a koronavírus miatt azt ígérte, hogy kéthetes önkéntes karanténba vonul, mégis egy születésnapi partin vett részt.

Zverev június közepén a Novak Djokovic által szervezett tenisztornán vett részt, de utóbb kiderült, hogy az Adria Touron több játékos, maga Djokovic is megfertőződött koronavírussal. A német teniszező ezután jelentette be, hogy az ő tesztje negatív, de karantént vállal, nem akarta kockáztatni, hogy továbbadja a vírust, ha esetleg ő is elkapta. Az ígérete ellenére viszont a teniszezőt többen látták egy partin, és erről felvételeket is közöltek.

Az ausztrál botrányhős Kyrgios erre reagált durva stílusban a videóján. „Felébredtem és egy csomó vitatott dolgot láttam a világon. De az egyik megragadott. Már megint Sascha Zverev, ember, már megint. Hogy lehetsz ilyen önző?" – mondta Kyrgios.

Az ausztrál játékos aztán folytatta, ha Zverev volt olyan vakmerő, hogy Twitteren közölte, hogy karanténba vonul, akkor azt tartsa is be, és kérjen bocsánatot a nagyközönségtől, amiért veszélyezteti az egészségüket.

„Vidd magaddal a barátnődet a kibaszott 14 napra. Jézusom. Felidegesít engem ez a teniszvilág. Komolyan, hogy lehetsz ennyire önző?" – mondta Kyrgios.

A koronavírus miatt a teniszversenyeket is felfüggesztették márciusban, az ATP-szezon augusztusban indul el újra, több tornán szigorú óvintézkedések mellett. A holtidőt próbálta megtörni Djokovic is az Adria Tourral, de ott nem tartották be sem a nézők, sem a játékosok a távolságtartást.