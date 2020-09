Technológiai forradalom a női teniszben, Budapesten tesztelnek

Mint ismeretes, a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztották az idén áprilisra kiírt Fed-kupa-döntőt, amit Budapesten, a Papp László Arénában rendeznek meg jövő áprilisban. A női teniszezők világbajnoksága megújulva érkezik Magyaroszágra: David Haggerty, az ITF elnöke jelentette be, hogy a Fed-kupát Billie Jean King-kupának nevezik a jövőben.

Sajnálom, hogy nem lehetünk együtt egy helyen, de örülök, hogy virtuálisan sokan csatlakoztak hozzánk. A Fed-kupa nagy változásokon megy keresztül, nagyobb és színvonalasabb lesz, mint valaha. Jelzésértékű, hogy 116 nemzet csatlakozott, ami a valaha volt legtöbb. Növekedett a torna pénzdíjazása is, ami a legnagyobb lett a női csapatsportokban, és megegyező a Davis-kupa díjazásával. Örömmel jelentem be, hogy mától a Fed-kupát Billie Jean King-kupának nevezzük, a BNP Paribas főtámogatásával. Ez nemcsak egy névről vagy egy márkáról szól, hanem arról, hogy a női versenyek rangját és színvonalát is emeljük. A nők elnyomása elleni küzdelmet is maximálisan támogatjuk, aminek az egyik legnagyobb aktivistája Billie Jean King. A tenisz történetének egyik legeredményesebb játékosa, tízszer nyerte meg a Fed-kupát. Példakép és inspiráció a következő generációk számára.