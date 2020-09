Mats Wilander: Fucsovicsból top 10-es játékos is válhat

Fucsovics Mártonhoz nem volt kegyes a sors a Roland Garros főtáblájának sorsolásánál: a magyar teniszező az első fordulóban a negyedik kiemelt Danyiil Medvegyevvel találkozik. A világranglistán 61. Fucsovicsról nagyon jó véleménnyel van Mats Wilander, az egyéniben hét Grand Slam-tornagyőzelemig jutó korábbi teniszező.

Ha csak a top 30-ban gondolkodik, azzal önmagát korlátozza be. Véleményem szerint technikailag és fizikálisan is többre képes, a top 10-be is eljuthat. Ugyanakkor túl nagy nyomást helyezne rá, ha folyton ezen gondolkodna. Bárkit bármikor képes lehet legyőzni. Tavaly kis híján búcsúztatta Novak Djokovicsot a US Openen. Nagyon jó teniszező, akinek nem is feltétlenül kell a top 10-be kerülnie, hogy ezt bizonyítsa, a legjobb harminc közé kerülni is szép eredmény. Azonban ha az ember nem helyezi magának magasra a lécet, könnyen elkényelmesedhet.

A svéd kiválósághoz hasonló véleményen van John McEnroe, a legendás amerikai teniszező.

Rendkívül jó fizikai állapotban van, aki nagy rutint szerzett az évek során, megtanult nyerni, és sokat fejlődött a játéka is. Továbbra is fejlődnie kell, ha a top 30-ban akarja megvetni a lábát, de összességében egy remek teniszező, aki tisztelnek is – és ez sokat számít. Ha elérsz egy bizonyos szintet, akkor sem dőlhetsz hátra, folyamatosan bővítened kell a repertoárod. Fucsovicsnak többet kell feljönnie a hálóhoz, az a típus, akit nehezebb legyőzni egy ötszettes csatában – minél sokoldalúbb játékossá válik, annál sikeresebb lesz a nagy tornákon.

Az idei Roland Garros – amelyet a koronavírus miatt szeptember végére halasztottak, így az év utolsó Grand Slam-tornája lett – fő esélyeseként Rafael Nadalt emlegetik, legnagyobb kihívói Novak Djokovics és Dominic Thiem lehetnek. McEnroe szerint utóbbi igen jó esélyekkel indul Párizsban.

Thiem egyértelműen Nadal és Djokovics mellett van. Fizikálisan és mentálisan is sokat fejlődött. A US Open megnyerésével elit társaságba került, ráadásul most olyan borításon játszhat, ami fekszik neki. Tavaly még azt mondtam, hogy talán kemény pályán jobb, mint salakon, bár az eredményei kétségkívül jobbak voltak salakon. Kíváncsi vagyok, hogy fog menni neki a játék a Roland Garroson.

Mats Wilander ezzel szemben arról is beszélt, hogy a nagy hármas (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovics) dominanciája hamarosan véget érhet.

Nagyon közel vagyunk ehhez, tényleg. Sajnos Roger Federer nem lesz ott a Roland Garroson, ez lehetett volna talán az utolsó Grand Slam-torna, ahol mindhárman a legjobbjukat hozzák. Persze később is képesek lesznek erre – mint például Serena Williams –, de a fiatal játékosok egyre jobbak, és már nem rémülnek a nagy hármastól. Tisztelik őket, de nem jönnek zavarba, fizikálisan is erősebbek, jól képzettek. Novak még nagyon sikeres lehet, de úgy gondolom, a következő három évben több új Grand Slam-tornagyőztest avatunk.

McEnroe szerint több feltörekvő teniszezőben is megvan a tehetség, hogy sokra vigye.

„Az olyan srácokban megvan a potenciál, mint Denis Shapovalov. Sztefanosz Cicipasz is ígéretes, de említhetném Alexander Zverevet, Andrej Rubljovot vagy Medvegyevet. Jannik Sinner is remek játékossá válhat. Ő még rendkívül fiatal (19 éves – a szerk.), hosszú út áll előtte. Dominic Thiem már veteránnak tűnik ebben a névsorban. Nem olyan erős fizikálisan, mint a többiek, de elképesztően keményen edz, a munkájának pedig megvan a gyümölcse. Az ajtó kinyílik a fiatal generáció előtt. Ami számomra elképesztő, hogy a nagy hármas tagjai még mindig sikeréhesebbnek tűnnek, mint a fiatalok – ezt nekik is meg kell tanulniuk.

A jövő nagy teniszezőiről természetesen Wilandernek is megvan a véleménye, elárulta, ő kikben látja a potenciált.

Shapovalov, Felix Auger-Alliasime, Cicipasz, Medvegyev, Sinner, Lorenzo Mussetti – ők hatan még világelsők is lehetnek, és Grand Slam-tornákat is nyerhetnek. Az amerikai teniszezőkben is látok fantáziát: Taylor Fritz is győzhet rangos versenyeken a jövőben, Reilly Opelka szintén. Úgy érzem, az idő múlásával egyre nehezebb lesz dominálni a meccseket, immár nemcsak arról szól a játék, hogy ki milyen erővel tudja ütni a labdát és a szervákat, taktikailag rendkívül sokat fejlődött a sportág.

(Borítókép: Fucsovics Márton a US Openen. Fotó: Francois Nel/Getty Images Hungary)