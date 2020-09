Jövőre biztosan lesz tenisztorna Wimbledonban

A Roland Garrostól eltérően csúsztatni sem akartak az angol szervezők, így már az év elején biztossá vált, hogy a koronavírus miatt elmarad az idei wimbledoni tenisztorna. Legutóbb a két világháború miatt döntöttek úgy, hogy eltolják a legnagyobb múltú versenyt.

Megnyugodhatnak a rajongók, a The Times információi szerint 2021-ben biztosan megtartják az év harmadik Grand Slam-tornáját.

A döntésben komoly érdemei vannak a volt világelső Andy Murraynek is, aki nyilvános nemtetszését fejezte ki a wimbledoni halasztás miatt. A szervezők belátták, hogy a US Openhez és a Roland Garroshoz hasonlóan – akár nézők nélkül is – meg lehet rendezni a tornát. Mivel a 134. wimbledoni GS-torna elmaradt, nem kellett olyan holmikra költeni, mint törölköző, teniszlabda vagy eper. A fennmaradó 1,2 millió fontot a járvány által leginkább rászorulóknak ajánlotta az All England Lawn Tennis Club. Ezen kívül meleg ételt osztogattak, és anyagilag kisegítették azt a hatszázhúsz játékost, akik a világranglista-helyezésük alapján elegendő ponttal rendelkeztek a 2020-as versenyre való kvalifikáláshoz.

Az már biztos, hogy jövőre láthatunk mérkőzéseket Wimbledon zöld gyepén, de elképzelhető, hogy a vírus miatt nézők nélkül rendezik meg az eseményt.