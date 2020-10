Kvitová simán győzött, elődöntős a Roland Garroson

Remekül kezdett Petra Kvitová, az első két adogatását simára hozta, ráadásul három ászt ütött. Laura Siegemund nem sokáig tartotta szerváját, másodjára már brékelt a kétszeres wimbledoni győztes. A következő gémben szorongatott a világranglista 66. helyén álló német, de nem tudta összehozni a gyors visszabréket, 4:1. Bármennyire is próbálkozott Siegemund, eljutottak 5:3-ig, Kvitova pedig a szettért adogathatott. Rutinos volt a harmincéves éves cseh teniszezőnő, kicsivel több, mint fél óra után 6:3-ra nyerte a játszmát.

A második szett elején is magabiztosan játszott Kvitová, miután brékelt, saját szerváját is hozta, 2:0. A női párosban és vegyes párosban Grand Slam-tornagyőztes német nem akarta, hogy ez is olyan sima meccs legyen, mint amilyen az öt évvel ezelőtti volt. Miután azonban összejött az egyenlítés, Kvitova rögtön elvette ellenfele szerváját, 3:2. Némi ápolást követően visszavágott Siegemund, ám öröme nem tartott sokáig, 4:3. Innentől Kvitova nagyon figyelt, saját adogatása után negyedszerre is lebrékelte Siegemund, aki egy kettős hibával zárta a meccset.

Az 1 óra 18 percnyi játékot hozó meccset 6:3, 6:3-ra Kvitová nyerte.

Az elődöntőben a Danielle Collins–Sofia Kenin mérkőzés győztese lesz Petra Kvitová ellenfele.