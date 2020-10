Exbarátnője családon belüli erőszakkal vádolja a német teniszezőt

Néhány nappal ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy az ATP-világranglistán jelenleg 7. Alexander Zverev korábbi élettársa gyermeket vár. A német modell, Brenda Patea elmondása szerint húszhetes terhes. Jelenleg semmilyen kapcsolatban sem áll Zverevvel, és ezen nem is kíván változtatni. Azt nem fejtette ki, miért döntött így, de köze lehet ahhoz, amit Zverev egy másik volt barátnője állít.

Olga Sharipova megdöbbentő történetet mesélt az orosz Championat weboldalnak. Mivel Sharipova is teniszezett, fiatalon ismerkedtek meg Zverevvel. Kapcsolatuk a 2019-es US Open alatt ért véget, mikor a korábbi orosz teniszezőnő Danyiil Medvegyev feleségével későn ért haza.

Mikor a szállodai szobánkba értem, azonnal veszekedni kezdtünk. Szinte a semmiből jött. Az Instagram-oldalamra is kiírtam, hogy meg akart fojtani egy párnával, miközben lefogta a karjaimat. Többször is megpróbáltam kirohanni a szobából, de nem engedett. Attól féltem, hogy valaki meghall és meglát minket. Végül sikerült kiszabadulnom, és mezítláb elfutottam a telefonommal. Először a szállodában bujkáltam, de Sascha a földszinten megtalált. Az oldalbejárat közelében álltunk, miközben zokogtam. Azt mondta, menjek vissza vele a szobánkba és beszéljük meg, de tudtam, hogy egyáltalán nem beszélnénk. Féltem, és el akartam menekülni, ezért Sascha a falhoz nyomott. Azt mondta, senki sem törődik velem, és bármit megtehet. Szerencsére abban a pillanatban megjelentek az emberek, én pedig rohantam velük az utcára. Egyedül voltam, mezítláb az utca közepén. Nagy szerencse, hogy a telefonom nálam volt, így kapcsolatba léphettem egy barátommal, aki elvitt a családjához

– állította Sharipova, majd képet is mutatott a szálloda előcsarnokában lévő ruháiról, amit Zverev állítólag másnap odadobált.

A Championat tudósítóiban felmerült a kérdés, hogy Sharipova miért azon a napon beszélt erről, mikor kiderült, hogy volt párja apa lesz.

Beszélni akartam erről már korábban is, de csak mostanra tudtam feldolgozni ezt az egészet. Véletlen, hogy ez a két hír egy napon jelent meg. Az embereknek felelősséggel kell lenniük minden cselekedetükért: legyen szó gyermekről vagy erőszakról. Természetesen nincsenek közvetlen tanúk a fojtogatásról, nem is lehetnek, hiszen zárt térben történt. Korábban is kezet emelt rám. Készen állok minden tesztre, akár hazugságvizsgálatra is, hogy megerősítsék szavaimat. Nem követelek semmit sem Saschatól, csak azt akartam, hogy ez kiderüljön.