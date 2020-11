Miért hanyatlik az amerikai férfi tenisz?

Az amerikai férfi tenisz óriási gödörben van. Az 1990-es években Andre Agassi és Pete Sampras sorra nyerték a Grand Slam-tornákat, azóta azonban nagyot fordult a világ: ma a legjobb amerikai játékos a világranglista huszonharmadik helyén áll.

Az amerikai tenisz hanyatlásáról a Hírességek Csarnokába is beválasztott, több sikerkönyv szerzője, Steve Flink beszélt az Ubitennisnek.

– vélekedik a 67 éves szakértő, Steve Flink.

Amerikában régóta tombol a vita arról, hogy az egyetemi sportolókat kell-e pénzügyileg támogatni az ösztöndíjpénz mellett.

A nagy kérdés, milyen szinten működnek a teniszoktatások, és van-e türelmük a játékosoknak kivárni a profivá válást, amiért már pénz is jár? Erről inkább Stacey Allastert, az USTA elnökét kellene megkérdezni. Nagy kár, hogy az amerikai és az ausztrál tenisz ennyire lemaradt, pedig mindkét kontinensen rendeznek Grand Slam-tornát. Annak idején senki sem hitt igazán Samprasban, Agassiban és a nemzedékükben, így akár még most is lehet kiút a gödörből. Azt is hozzá kell tennem, hogy akkoriban a játék nem volt annyira globális, mint manapság.