Megvan az Australian Open kezdési időpontja

Több hírportál is lehozta Craig Tiley kiszivárgott e-mailjének tartalmát, amelyben arról ír, hogy megállapodtak a hatóságokkal a játékosok különleges feltételeit illetően, amelyek lehetővé teszik számukra a felkészülést az Ausztrál Openre.

Február 8-án elkezdődhet a torna. A játékosoknak január 15-től két hétig karanténban kell lenniük, de Victoria állam kormánya beleegyezett a résztvevők különleges feltételeibe

– írta az Ausztrál Teniszszövetség elnöke a kiszivárogtatott levélben.

A hírek szerint naponta legfeljebb öt órára hagyhatják el szállásukat a teniszezők a biztonsági buborékon belül. Az edzés csak akkor lehetséges, ha az elszigeteltség első koronavírustesztjére negatív eredményt ad le a játékos. További szankció, hogy egyszerre csak egy edző lehet jelen a felkészülés során. A tizenöt nap karantén alatt ötször tesztelik a teniszezőket: az első, a harmadik, a hetedik, a tizedik, és a tizennegyedik napon. A két hét elszigeteltséget követően a versenyzők szabadon mozoghatnak a városban.

Szintén fontos intézkedés, hogy az Ausztrál Teniszszövetség állítólag fizetni fog a charter járatokért, a játékosok és azok kísérőinek karanténköltségeit is állja, valamint szállást és ételt is biztosít. Kissé ellentmondásos Craig Tiley korábbi nyilatkozatával, miszerint legalább öt év kell, mire a szövetség helyreállítja anyagi helyzetét. A késleltetett Grand Slam-torna buborékos megoldása pedig akár 100 millió ausztrál dollárba is kerülhet. Az Australian Open összdíjazása 71 millió ausztrál dollár marad.