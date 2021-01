A járvány miatt nem vonult vissza, 47 évesen is az olimpiára készül

Leander Paes már beírta magát a tenisz történelemkönyvébe, ennek ellenére még mindig nem akar leállni. Zsinórban a nyolcadik olimpiájára készül, amit még csak meg sem közelítenek a sportágában.

Paes ízig-vérig sportolócsaládban nőtt fel. Édesapja, Vece Paes jelenleg sportorvosként praktizál, de tagja volt az 1972-ben bronzérmet szerző indiai gyeplabda-válogatottnak. Édesanyja is komoly sportmúlttal rendelkezik: csakúgy mint a férje, Jennifer Paes is részt vett az 1972-es müncheni olimpián kosárlabdázóként, majd 1982-ben az indiai kosárlabda-válogatott kapitánya lett.

Leander nyolcévesen kezdett el teniszezni, a nyilvánosság pedig 1990-ben ismerhette meg a nevét, amikor a juniorok között megnyerte a wimbledoni teniszversenyt. Ezzel a junior-világranglista élére ugrott. Egy évvel később a US Openen is győzelmet aratott a fiatalok között, részt vett az 1992-es barcelonai olimpián, ahol párosban egészen a negyeddöntőig menetelt. Ott a Goran Ivaniseviccsel és Goran Prpiccsel felálló horvát duó állította meg az indiaiakat.

Négy évvel később egyéniben bizonyított Paes, Atlantában bronzérmet szerzett.

Ez volt India első és máig egyetlen teniszben begyűjtött érme az olimpiák történetében.

Paes az 1990-es évek végén egyéniben bekerült a legjobb száz teniszező közé, míg párosban 1999-ben mind a négy Grand Slam-torna döntőjébe bejutott, amiből kettőt meg is nyert. Teljesítményével a páros-világranglista élére ugrott.

Összesen tizennyolc Major tornát nyert a karrierje során. Párosban és vegyes párosban is teljesítette a karrier Grand Slamet.

Olyan legendákkal játszott együtt, mint Martina Navratilova és Martina Hingis. Előbbivel kétszer, míg utóbbival négyszer hódított el GS-trófeát.

Leander Paes 1990-től egészen 2020-ig az indai Davis-kupa-válogatott oszlopos tagja volt. Több rekordot is felállított: 45 páros győzelmével a Davis-kupa történetének legsikeresebb játékosa, és az indiai csapatban ő a leghosszabb ideje válogatott teniszező (30 év). Ez idő alatt ő nyerte egyéniben és párosban is a legtöbb mérkőzést. 1992-től kezdődően minden olimpián szerepelt, ezzel a sportág egyedüli tagja, aki már hétszer is kvalifikálta magát. Bár eredetileg úgy tervezte, hogy a 2020-as tokiói játékok után visszavonul, a koronavírus-járvány miatt egy évvel későbbre kellett halasztania tervét.

Hétszer indultam már olimpián, de továbbra is nagyon motivál, hogy akár nyolcra is nőhet ez a szám. Meggyőződésem, hogy ezáltal India örökre a történelemkönyvekben maradhat. Remélem, a tokiói játékokat nem fogják jövőre is elhalasztani. Nagyon keményen dolgozom, ez nem csak a részvételről szól. Ha olimpiára megyek, a győzelem a cél, nem csak a rekordok megdöntése. Az életkor csupán egy szám. A teniszlabda nem ismeri az őt eltaláló ember életkorát. Az számít, amit teszünk. Nem pihenek addig, amíg fel nem állítom az összes világrekordot

– nyilatkozta néhány héttel ezelőtt Paes az ESPN-nek.

A legtöbb olimpián eddig Ian Millar vett részt. 1972-től 2012-ig összesen tíz ötkarikás versenyen indult. A díjugrató legjobb eredményét a 2008-as, pekingi játékokon érte el. Akkor, 61 évesen csapatversenyben ezüstérmes lett.

(Borítókép: Cameron Spencer / Getty Images Hungary)