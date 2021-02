Eddig tartott a tündérmese – Djokovics döntős

A világelső és címvédő Novak Djokovics jutott be elsőként az Ausztrál nemzetközi teniszbajnokság férfi egyes viadalának döntőjébe, mivel három szettben legyőzte az orosz Aszlan Karacevet.

A korábbi világelső teniszlegenda hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások és speciális helyzet a fiatalabb vagy alacsonyabban rangsorolt versenyzők számára esélyt adhat a jó szereplésre – ezt pedig tökéletesen testesítette meg Aszlan Karacev szereplése, hiszen az eddig GS-tornán főtáblára sem jutó játékos csütörtökön már a fináléért szállhatott harcba.

A 27 éves orosz játékos nagy tornákon való rutintalansága miatt annyira az sem meglepő, hogy ez volt Karacev első mérkőzése a 17-szeres Grand Slam-torna-győztes Djokoviccsal szemben.

A tornát a világranglista 114. helyén kezdő Karacev 3:3-ig tartotta a lépést az éllovassal, Djokovics ekkor könnyedén hozta adogatását, majd ezt követően labdamenetet sem engedett orosz riválisának (6:3).

Az orosz játékos egy sima adogatással szakította meg a rossz szériát (0:1), hogy aztán jöjjön az igazi lejtmenet, a szerb sorra húzta be a pontokat, és 5:1-re ellépett, kevesebb mint egy óra játék után úgy nézett ki, hogy rendkívül gyorsan véget ér a meccs. Karacev becsületére legyen mondva, ekkor sem adta fel, lépésről lépésre haladt, hozta adogatását, elvette Djokovicsét, majd újra jól szervált, 5:4-nél pedig két játszmalabdát is hárítva fogadóesélyei voltak az egyenlítéshez! A világelső viszont megrázta magát, megfordította a játékot, ezzel pedig megnyerte a szettet is (6:4).

Lendületből elvette ellenfele adogatását is, majd sajátját hozva 2:0-s előnyre tett szert – hogy aztán a következő tíz labdamenetből csak egy pont legyen az övé (2:2)! Ekkor viszont jött az újabb fordulat, Djokovics visszabrékelt, innentől pedig már nem kegyelmezett (6:2).

Karacev számára tehát eddig tartott a tündérmese, ausztráliai remeklésének köszönhetően viszont óriásit ugrik majd előre a világranglistán, az új hetet már a 42. helyen kezdheti meg.

Djokovics ezzel kilencedik alkalommal jutott be az Australian Open döntőjébe – eddig még hibátlan, nyolc sikerével pedig ő vezeti a torna örökrangsorát, megelőzve Roger Federert és Roy Emersont (6-6).

AUSTRALIAN OPEN

FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ

Djokovics (szerb, 1.) – Karacev (orosz) 6:3, 6:4, 6:2

NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ

Oszaka (japán, 3.) – S. Williams (amerikai, 10.) 6:3, 6:4

Brady (amerikai, 22.) – Muchová (cseh, 25.) 6:4, 3:6, 6:4

(Borítókép: Novak Djokovics 2021. február 18-án. Fotó: Matt King / Getty Images Hungary)