Az olimpiára edz a daganatos betegséggel kezelt teniszező

A 32 éves Navarro – aki saját legjobbjaként hatodik is volt a női világranglistán – hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy ismét edzésbe állhatott, miután január végén átesett az utolsó kemoterápiás kezelésen is.

A sportoló korábban elárulta, szeretne mielőbb visszatérni a pályára és kijutni a tokiói olimpiára, ami tökéletes lezárása lehetne a pályafutásának.

Navarro legutóbb tavaly februárban játszott tétmérkőzést, majd szeptemberben bejelentette, hogy rosszindulatú daganat miatt fél éve kezelésre szorul. A betegség a nyirokrendszerét támadta meg, kis kiterjedésű és korai stádiumú Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála.

A spanyol teniszező 11 alkalommal játszott döntőt WTA-tornán, ezek közül kettőt tudott megnyerni.

