Megvan, mikor rendezik meg az idei Roland Garrost

A múlt heti híreknek megfelelően május 23-ról 30-ra tolták el a viadal kezdetét, a fináléra június 13-án kerülhet sor Párizsban.

A selejtezőket május 24. és 28. között rendezik meg, és idén már a hölgyek mezőnyében is 128-an indulhatnak rajta, így 32-vel több játékosnak van esélye kiharcolni a főtáblára jutást.

A tavalyi tornát négy hónappal kellett elhalasztani a járvány miatt, és csak szeptember 28-án kezdődhettek meg a főtábla küzdelmei.

