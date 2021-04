Fucsovics Márton: A sikerek hajtanak tovább

Az MTK játékosa karrierje legjobb évkezdetén van túl, és a monte-carlói verseny után főként feltöltődni érkezett Budapestre, ami számára a tervszerű edzéseket jelenti. A világranglista 39. helyezettje az aktuális pontok szerint a 15. legjobban teljesítő férfi teniszező, a különbséget pedig az okozza, hogy az ATP jelenleg még a koronavírus-járvány előtti eredményeket is figyelembe veszi.

Ezzel egyáltalán nem foglalkozunk, a jelenlegi szabályok szerint kell játszanunk, augusztustól pedig újra indul a régi pontszámítás

– nyilatkozott egyik edzője, Jancsó Miklós. „Ami igazán fontos az az, hogy Madridban és Rómában, vagyis két ezres ATP-tornán is alanyi jogon főtáblás lesz. Nagyon kemény sorozaton van túl, ezért is döntöttünk úgy, hogy most inkább itthon készülünk. Sok jó meccset játszott, de Marci nagyon igényli az edzéseket is, és szerintünk is szüksége volt rá.”

A magyar Davis Kupa-válogatott vezére az évkezdet kapcsán a top 10-es Andrej Rubljov elleni meccseket elevenítette fel.

„Az idei hat vereségemből négy az ő nevéhez fűződik, kiemelkedően jó játékosról van szó, akiben a világelsőség lehetősége is benne van. Nagyon keményen játszik, minden ütést erősen megüt, tenyeresből, fonákból, szervából egyaránt nyerőre játszik, és nagy önbizalma van” – elemezte az ATP-rangsorban hetedik orosz teniszező játékát.

A 29 éves Fucsovics célja szintén a top 10, ám azt is tudja, hogy a játék minden elemében fejlődnie kell még ennek eléréséhez.

Ezzel kapcsolatban a leginkább javításra szoruló elemként a szervát emelte ki, de a tenyeresén és fonákján is folyamatosan dolgoznak.

Másik edzője, Nagy Zoltán szerint az elmúlt másfél éves közös munka legnagyobb eredménye az összeszedett és motivált játék. A szakember kifejtette, tanítványa a győztes meccsek során szinte kibillenthetetlen volt ebből az állapotból, és bár vannak technikai elemek, amelyen javítani szeretnének, az út, amelyen járnak, jónak tűnik.

Ami a terveket illeti, Madrid és Róma után Genf szerepel a programban, ahol 2018-ban megnyerte eddigi egyetlen trófeáját, emellett ha Roger Federer is pályára lép, akkor lesz lehetőségük a közös edzésre. A svájci sztár közismerten jó viszonyt ápol Fucsovics Mártonnal, és már többször is meghívta a tréningjeire.

„Nagyon nehéz újból és újból megtalálni a motivációt, minden reggel felkelni, bepakolni a táskámat és utazni, vagy edzésre menni” – jelentette ki a 29 éves Fucsovics.

Azt hiszem, a sikerek azok, amelyek hajtanak tovább és az, hogy a ranglistán még feljebb kerüljek. A salakra való átállás számomra mindig nehéz, idő kell hozzá. Nem mondanám, hogy nem szeretem ezt a felületet, hiszen Genfben is salakon nyertem, tavaly a Roland Garroson pedig a legjobb 16-ig mentem, úgyhogy tudok rajta nagyon jól játszani, csak kell két-három hét, amíg megszokom”

– tette hozzá.

(Borítókép: David Gray / AFP)

(MTI)