Federer sikerrel tért vissza, a második kiemelt először nyert a Garroson

A svájci teniszező a világranglista 204. helyén álló üzbég Denis Istomint győzte le hétfőn. A hússzoros – Párizsban egyszeres – Grand Slam-torna-győztes Federer legutóbb tavaly januárban indult GS-viadalon, amikor az ausztrál bajnokság elődöntőjében búcsúzott.

A második helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyev három szettben legyőzte a kazah Alekszandr Bublikot. Medvegyev ötödször indult a párizsi Grand Slam-tornán, és az első alkalommal jutott a második körbe.

A hölgyeknél a hatodik helyen kiemelt kanadai Bianca Andreescu már az első fordulóban. A US Open 2019-es bajnokát hétfőn a szlovén Tamara Zidanšek győzte le három rendkívül szoros szettben, 3 óra 23 perces mérkőzésen. Zidanšek pályafutása során először tudott nyerni olyan játékossal szemben, aki az első tíz között van a világranglistán. A Roland Garroson ő is az ötödik alkalommal indult, és most jutott el először a második fordulóig.

ROLAND GARROS

1. FORDULÓ

FÉRFIAK

Medvegyev (orosz, 2.) – Bublik (kazah) 6:3, 6:3, 7:5

Federer (svájci, 8.) – Isztomin (üzbég) 6:2, 6:4, 6:3

Ruud (norvég, 15.) – Paire (francia) 5:7, 6:2, 6:1, 7:6 (7–4)

Sinner (olasz, 18.) – Herbert (francia) 6:1, 4:6, 6:7 (4–7), 7:5, 6:4

Baszilasvili (grúz, 28.) – Lajovics (szerb) 6:4, 6:3, 0:6, 6:2

Isner (amerikai, 31.) – Querrey (amerikai) 7:6 (7–2), 6:3, 6:4

Opelka (amerikai, 32.) – Martin (szlovák) 6:3, 6:2, 6:4

Norrie (brit)–Fratangelo (amerikai) 7:5, 7:6 (7–5), 6:2

Johnson (amerikai) – Tiafoe (amerikai) 6:7 (5–7), 3:6, 6:4, 6:2, 6:1

Delbonis (argentin) – Albot (moldovai) 6:1, 2:6, 6:0, 6:1

Monteiro (brazil) – Cerundolo (argentin) 6:3, 6:4, 6:3

Krajinovics (szerb) – Marterer (német) 6:4, 6:1, 7:6 (7–3)

Mager (olasz) – Gojowczyk (német) 6:2, 3:6, 6:4, 7:5

Paul (amerikai) – O'Connell (ausztrál) 6:2, 6:4, 4:6, 4:6, 10:8

Martínez (spanyol) – Korda (amerikai) 6:4, 6:2, 6:2

NŐK

Zidansek (szlovén) – Andreescu (kanadai, 6.) 6:7 (1–7), 7:6 (7–2), 9:7

Swiatek (lengyel, 8.) – Juvan (szlovén) 6:0, 7:5

Mertens (belga, 14.) – Sanders (ausztrál) 6:4, 6:1

Hercog (szlovén) – Bertens (holland, 16.) 6:1, 3:6, 6:4

Vondrousova (cseh, 20.) – Kanepi (észt) 4:6, 6:3, 6:0

Garcia (francia) – Siegemund (német) 6:3, 6:1

Baptiste (amerikai) – Blinkova (orosz) 6:1, 6:4

Dijasz (kazah) – Watson (brit) 6:4, 7:5

Brengle (amerikai) – Osorio Serrano (kolumbiai) 7:5, 6:4

Tan (francia) – Cornet (francia) 6:4, 6:4

Peterson (svéd) – Rogers (amerikai) 6:7 (3–7), 7:6 (10–8), 6:2

