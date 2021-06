Djokovics kétszettes hátrányból fordítva lett Párizs ura

Rafael Nadal 105 győzelem mellett eddig háromszor hagyta el vesztesen a pályát a Roland Garroson, 2009-ben Robin Söderling verte meg a 4. fordulóban, 2015-ben Novak Djokovics a negyeddöntőben, most pedig újfent a szerb klasszis, ezúttal az elődöntőben.

A korábbi alkalmakban a közös? Söderling és Djokovics is kikapott végül a döntőben, előbbi Roger Federertől, utóbbi pedig Stan Wawrinkától...

A világelső nem kezdte rosszul a meccset, hiszen rögvest két bréklabdája is volt, és bár ezekkel még nem élt, 5:5-nél már elvette ellenfele adogatását – miközben egy játékkal korábban szettlabdát kellett hárítania. Hiába szerválhatott Djokovics a 7:5-ért, Cicipasz simán visszabrékelt, majd a rövidítésben 4–0-ra elhúzott, és már 5–2-re is vezetett, amikor a szerb lendületbe jött, és szettlabdához jutott 6–5-ös előnyénél. Volt még egy csavar a felvonásban, a következő három pont a görögé lett, így megnyerte az első szettet (6:7 – 6–8)

Ettől pedig szárnyakat kapott, egyből elvette a 2016-os győztes adogatását, majd 4:2-es előnyénél újabb sikeres fogadójátékot mutatott be, így egy és háromnegyed óra után kétszettes előnybe került (2:6).

Djokovics számára nem volt ismeretlen az érzés ezen a tornán, hiszen a 4. fordulóban a csupán 19 éves Lorenzo Musetti 7:6, 7:6-tal kezdett ellene, akkor a kétszettes hátrányra lenyűgözően reagált a szerb, hiszen ezt követően csak egy játékot engedett, és 6:7, 6:7, 6:1, 6:0, 4:0-nál olasz ellenfele feladta a meccset.

Ebben a feltámadásban bízhatott a szerb ezúttal is, és nem is tétlenkedett, 2:1-es vezetésénél ötször is fogadóesélyhez jutott, az ötödikkel pedig már élt is, ezt követően villámgyorsan elhúzott 4:1-re, előnyét megtartva pedig szépített (6:3).

Cicipasz ápolási szünetet kért a folytatás előtt, Djokovics pedig nem kegyelmezett, előbb simán, majd óriási csatában brékelt, saját adogatásait hozva pedig 4:0-ra vezetett már, majd kiharcolta a döntő játszmát (6:2).

Itt pedig már nem volt kérdés, az első gémben a görög még fogadólabdáról fordított, a következő három játékot viszont már a szerb nyerte meg (3:1), Cicipasz erejéből pedig már csak annyira futotta, hogy több bréket már nem engedett ellenfelének (6:4).

Djokovics ezzel 2016 után másodszor nyerte meg a Roland Garrost, összességében pedig már a 19. Grand Slam-torna-győzelmét aratta, amivel egyre megközelítette a 20-szal holtversenyben első Roger Federer, Rafael Nadal kettőst.

ROLAND GARROS

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

Djokovics (szerb, 1.)–Cicipasz (görög, 5.) 6:7 (6–8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

