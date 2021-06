Nadal nem indul Wimbledonban és az olimpián sem

A 20-szoros Grand Slam-torna-győztes spanyol a közösségi médiás felületein osztotta meg a hír követőivel.

– kezdte Rafael Nadal.

A spanyol klasszis a múlt héten véget ért Roland Garroson ezúttal az elődöntőben alulmaradt a végső győztes Novak Djokoviccsal szemben, így „csak” 13-szoros győztesnek vallhatja magát a salakos GS-tornán.

A tény, hogy csupán két hét van a Roland Garros és a Wimbledon között nem segíti a testem regenerálódását a mindig megterhelő salakos szezont követően. Nagyon kemény két hónap volt, és most a közép és hosszú távú tervekre kell fókuszálnom. Karrierem ezen pontján nagy figyelmet kell fektetnem a sérülések megelőzésére, ezért most a nagyobb képet kell néznem, hogy a továbbiakban is nagy trófeákért küzdhessek.