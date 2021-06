Botrányokkal terhelt Wimbledonra készülhetünk

Rafael Nadal és Oszaka Naomi nem indul. Marad a kötelező sajtótájékoztató. A ruházattal is szigorúbbak, a rövidítés pedig érthetetlen. Olvasni is fárasztó a Grand Slam-tornák sokszor indokolatlan megregulázásának újabb és újabb elemeit.

Hétfőn indul a legnagyobb hagyományokkal rendelkező tenisztorna, az év harmadik Grand Slam-versenye az angliai Wimbledonban. Úgy tűnik azonban, hogy a legutóbbi amerikai nyílt teniszbajnoksághoz, az Australian Openhez és a Roland Garroshoz hasonlóan a wimbledoni torna sem kerülheti el a botrányokat.

Ez történt eddig

A US Opennel kapcsolatban még emlékezhetnek az olvasók a férfi egyes toronymagas favoritjaként érkező Novak Djokovics, illetve a női páros végső győzelmére is esélyes francia Mladenovic (és általa Babos Tímea) kizárására, míg az Australian Openen a játékosok a karanténszabályokkal kapcsolatos következetlenségről és egyes játékosokat ért kivételes bánásmódról, kettős mércéről panaszkodtak.

Ezután a Roland Garroson a női egyéni második kiemeltje, a japán színekben versenyző Oszaka Naomi azzal okozott botrányt, hogy megtagadta a játékosok számára kötelező sajtótájékoztatón történő részvételt, majd miután megbírságolták ezért, nemes egyszerűséggel összecsomagolt, és otthagyta a versenyt. Azóta, a teniszben eddig példátlan módon, valamennyi Grand Slam-torna egységesen állt ki a Oszaka ellen, és a sportoló tornáktól való eltiltását helyezték kilátásba.

Nem először fordul elő Grand Slam-tornán botrány a sajtótájékoztatók miatt, emlékezetes például a 2019-es Roland Garrosról Dominic Thiem esete, akinek félbe kellett szakítani saját sajtótájékoztatóját Serena Williams miatt, aki nem volt hajlandó megvárni annak befejezését. A rendezők ezért Thiemet kitessékelték, és később kellett az eseményt befejeznie, annak ellenére, hogy Serena már kiesett, míg Thiem még versenyben volt. Ezért tehát a sajtótájékoztató, illetve a Williamsre való várakozás ideje Thiem következő meccse előtti pihenőidejének rovására ment. Az incidens idején egyébként Thiem a világranglistán is előkelőbb helyen állt Serena Williamsnél.

Oszaka az eltiltással való fenyegetésre válaszul, illetve talán ezt megelőzendő, bejelentette, hogy a wimbledoni tornát is kihagyja. Ezzel persze jócskán csökken majd a verseny színvonala, hiszen a japán teniszező a második kiemelt lett volna, és ő nyerte a legutóbbi két Grand Slam-tornát, ahol elindult, tehát az Australian és a US Opent. Ezt tetézi, hogy

Oszaka után nem sokkal a spanyol legenda, Rafael Nadal is bejelentette, hogy idén kihagyja Wimbledont.

Utóbbi nem tiltakozásul, hanem kimerültségre hivatkozva marad majd távol, megfosztva ezzel magát attól, hogy megdöntse saját, valamint Roger Federer 20 Grand Slam-trófeából álló rekordját, a nézőket pedig attól, hogy a nagy hármas tagjait láthassák egymás ellen küzdeni. Ilyenre sajnos egyre kevesebb esély lesz, mivel Federer idén már 40, Nadal 35, Djokovic pedig 34 éves.

A torna tavaly elmaradt, de 2019-ben különleges élmény részesei lehettek a nézők, előbb egy Federer–Nadal-elődöntő, majd egy Federer–Djokovics-döntő révén. Ezen a tornán alkalmazták a szervezők az új szabályt, miszerint már nem kell két játszmakülönbséggel nyerni a döntő szettben, ha már legalább 12-12 játszmát lezavartak a játékosok. Ez végül Djokovicsnak kedvezett, ellentmondásos körülmények között.

Így lehet az, hogy mind a négy Grand Slam-tornán különböző szabályok szerint játszanak.

A Roland Garros maradt a leginkább konzervatív, ott továbbra is megkövetelik a legalább két játszma különbséggel történő győzelmet.

Az Australian Openen van ugyan rövidítés a döntő szettben is, de az nem a hagyományos, vagyis hét nyert pont és két pont különbségen alapul, hanem 10 megnyert pont szükséges a győzelemhez.

Wimbledonban, ahogy említettük, a legutóbbi torna óta bevezették a rövidítést, de csak ha 12–12-es játszmaállás után sem dől el a küzdelem,

míg a US Openen a hagyományos rövidítést alkalmazzák, 6–6 után 7 megnyert pontra.

Teljes tehát a káosz, a Grand Slamek szervezői – némi túlzással – csak a kötelező sajtótájékoztató fontosságában értenek egyet.

Mint ismeretes, minden idők leghosszabb teniszmeccsét Wimbledonban vívták 2010-ben. Akkor John Isner 6–4, 3–6, 6–7 (7–9), 7–6 (7–3) után az ötödik szettben 70–68-ra győzte le Nicolas Mahutot, három nap leforgása alatt, összesen 11 óra és 5 perc játék után. Érthető tehát a rövidítés bevezetése, csak az nem világos, hogy erre miért pont a legutóbbi tornán került sor, és miért nem a máshol már alkalmazott rendszerek valamelyikét helyezik érvénybe?

Belépés csak fehérben

Wimbledon a sportolók ruházatával szemben támasztott követelményekkel kapcsolatban is külön utakon jár. Megkövetelik ugyanis, hogy a játékosok teljesen fehér felszerelésben játsszanak. Hogy ezt mennyire komolyan gondolják a szervezők, arra példa a jelenleg már zajló selejtezőkben a 25 éves holland Indy de Vroome esete. A játékos saját Instagram-oldalán fényképet is megosztott a történtekről, amin szemmel láthatóan tetőtől talpig fehér felszerelésben vitatkozik a rendezővel, miután büntetést kapott szabálytalan (értsd: nem teljesen fehér) szemellenzőjéért.

Korábban Roger Federer, vagyis a wimbledoni torna hosszú történetének legeredményesebb versenyzője is panaszkodott a túlságosan szigorú wimbledoni ruhaszabályokra. Ő ugyanis cipőtalpa (!) színe miatt kapott figyelmeztetést 2014-ben. Előtte Venus Williams is így járt: őt rózsaszín melltartója miatt figyelmeztették. A szervezők nem tréfálnak: 2018-ban az ausztrál John Millmannt édesapja mentette meg a kizárástól, amikor is sebtében szerzett neki új, fehér alsónadrágot, mivel a szabályok erre is vonatkoznak. Olyannyira, hogy ezt megelőzően három junior versenyzőnek is alsónadrágot kellett cserélnie.

Imádom Wimbledont, de mintha túl messzire mentek volna

– mondta minderről Federer, aki emlékeztetett arra, hogy volt már egy lazább korszak a torna történetében. „Gyerekkoromban Boris Becker és Stefan Edberg meccseit néztem. Nálunk még ők is színesebbek voltak!” – folytatta a svájci legenda. A korábbi versenyeken készült képek őt igazolják, az ausztrál Pat Cash például 1987-es győztes döntője során egy kék csíkkal ellátott fehér pólót viselt.

A szervezők 2014-ben szigorítottak újra, és ezt Cash sem értékelte: amikor választania kellett csíkos pólója és a legendák versenyében történő részvétel között, az előbbi mellett döntött. A szerinte is túl szigorú ruhaszabályok miatt inkább lemondta a részvételt. Más Grand Slamen is volt már probléma a versenyzők ruházata miatt, például a 2018-as Roland Garroson Serena Williams koromfekete, Catwomanre emlékeztető dressze verte ki a biztosítékot. Az érintett persze reklamált, és egészségi állapotára hivatkozott. Korábban ugyanis tüdőembóliája volt, és a szinte egész testét borító szoros ruházat szerinte a vérrögképződés ellen védte volna.

Indul tehát Wimbledon, a selejtezők már folynak, hétfőn a főtáblán is elkezdődnek a mérkőzések. Nem lesz Rafael Nadal és Oszaka Naomi, lesz viszont kötelező sajtótájékoztató, vakító fehér felszerelés, és 12–12-es állás után rövidítés. Utóbbi kettő csak itt, sehol máshol.

(Borítókép: A wimbledoni teniszbajnokság Londonban 2007. június 28-án. Fotó: Glyn Kirk / AELTC / Pool / Getty Images)