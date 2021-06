Fucsovics Márton először jutott a 3. fordulóba Wimbledonban

A 2010-ben a juniorok között wimbledoni győztes Fucsovics Márton számára a profik között eddig kevés babér termett, hiszen csupán egy összecsapást nyert meg a főtáblán – három vereség mellett.

Így az első fordulós bravúr (a 19. kiemelt Jannik Sinnerrel szemben) rögvest egyéni csúcsbeállítást eredményezett a számára, a második körben pedig a nála 24 hellyel hátrébb rangsorolt Veselyvel csapott össze.

A meccset a magyar játékos kezdte jobban, mert bár 2:2-nél bréklabdát kellett hárítania, miután ezt megtette, sorozatban három játékot is behúzott (5:2), és 42 perc alatt az övé lett a szett (6:3).

A folytatásban rögvest újra elvette ellenfele adogatását, ezt az előnyt tartva pedig 5:3-as vezetésénél két játszmalabdához jutott fogadóként – a cseh viszont kiharcolta a szettben maradást.

Vesely ezt követően Fucsovics adogatásánál is gyorsan megnyert két pontot, így közel került a visszakapaszkodáshoz, amikor egy labdamenet végén a cseh a hátához kapott, majd a lábát is fájlalta, ezek miatt ápolást kért, majd az öltözőbe ment, és végül nem tudta folytatni a játékot, így a magyar játékos továbbjutott (6:3, 5:4).

– nyilatkozta az MTI-nek Fucsovics a találkozó után.

Kiemelte, nem szeret balkezes játékossal játszani, mert „fordítva kell gondolkodni”, de szerencsére sikerült megoldania a feladatot. Megjegyezte, sajnálta a derekát meghúzó Veselyt, mert gyerekkoruk óta „labdázgatnak” együtt.

Wimbledon eddig nem igazán sült nekem, nem is értem miért, pedig szeretek füvön játszani. Úgy érzem, most elkaptam a fonalat, nyerni akarok a következő meccsemen is