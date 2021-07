A világelső véget vetett Fucsovics wimbledoni menetelésének

Fucsovics Márton már azzal is pályafutása legjobb eredményét érte el, hogy bejutott a 2021-es wimbledoni tenisztorna negyeddöntőjébe, hiszen még sosem léphetett pályára Grand Slam-tornán a legjobb nyolc között. Ráadásul a nyolcaddöntőben mumusát, a világranglistán hetedik helyezett orosz Andrej Rubljovot győzte le, akitől idén négyszer is kikapott.

Nehezebb ellenfelet nem is kaphatott volna, hiszen a világelső Novak Djokovics várt rá, aki hatalmas lendülettel kezdte a mérkőzést. Az első adogatását ugyan még döcögősen hozta, utána viszont jött a henger, és 5:0-s vezetésre tett szert. Fucsovics azonban nem adta fel, két szettlabdát is hárított a következő gémben, sőt egymás után öt pontot nyert meg. 5:1-nél újabb kettő játszmalabdát bekkelt ki, és a brék is összejött, majd a következő játékot is hozta. Djokovics azonban nem remegett meg, a hatodik labdáját beütötte, amivel megnyerte az első szettet.

A második felvonás jóval kiegyenlítettebb volt az elsőnél, a játékosok felváltva hozták az adogatásaikat, hol szoros csatában, bréklabdát hárítva, hol semmire. Fucsovics 4:3-ra vezetett, ekkor viszont a világelső először pontot sem engedett adogatóként, majd fogadóként is remekelt, övé volt az első brék ebben a szettben. Ráadásul a lehető legrosszabbkor, ugyanis így már ő szerválhatott a szettért, amit ezúttal sokkal hatékonyabban zárt le.

A harmadik játszma ismét a szerb klasszis eredményes fogadó játékával indult, a nyíregyházi játékos viszont rögtön válaszolhatott volna egy brékkel, de négy lehetőségéből eggyel sem tudott élni. 3:2-nél ismét eltüntethette volna a brékhátrányát, Djokovics azonban ismét hárított. A magyar teniszező persze nem adta magát könnyen, de 5:4-nél Djokovics magabiztosan hozta az adogatójátékát, és egy ászértékű adogatással lezárta a meccset, amivel bejutott az elődöntőbe.

Straightforward and into the semifinals for Novak Djokovic! pic.twitter.com/c5APClddA6 — US Open Tennis (@usopen) July 7, 2021

Végeredmény, Wimbledon, férfi egyes, negyeddöntő:

Novak Djokovics (szerb, 1.) – Fucsovics Márton (magyar) 6:3, 6:4, 6:4

A meccs után Jancsó Miklós, Fucsovics edzője válaszolt az Index kérdéseire. A szakember egyáltalán nem csalódott az eredmény miatt, maximálisan büszke Fucsovicsra. Szerinte Djokovics ismét megmutatta, hogy fantasztikus játékos, nem véletlen, hogy idén már 19 győztes Grand Slam-mérkőzésnél tart.

Azt is elárulta, hogy a centerpálya légköre teljesen más, mint a többi kinti pályáé, ami eleinte furcsa volt Fucsovicsnak, miközben Djokovics a meccs elejétől kezdve stabilan játszott, de ebből is levonják a tanulságokat.

Az is kiderült, hogy az MTK teniszezője ezzel a 39. helyre jön majd fel a világranglistán, ünnepi vacsorára azonban nem lesz módjuk, ugyanis buborékban vannak.

(Borítókép: Fucsovics Márton a Novak Djokovics elleni mérkőzésen Wimbledonban. Fotó: Getty Images)