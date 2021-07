Henger helyett – „csak” bajnok lett a világelső Wimbledonban

A 2019 szeptembere óta világelső a korábbi ranglistavezető ellen – nagy mérkőzésre volt kilátás tehát a döntő előtt.

A 2019-es Roland Garros-győztes ausztrál kezdte a találkozót, remek nyerő ütésekkel villámgyorsan hozta is az adogatását, majd egy pazar emeléssel fogadóként is 0:30-hoz jutott, hogy egy hálón megpattanóval brékeljen is (2:0).

A széria csak nem akart megszakadni, egy újabb love game következett adogatóként, Plísková láthatóan nem merte már gyorsítani sem a játékot, ennek köszönhetően pedig Barty sorra húzta be a pontokat: az első 14 labdamenetből 14-et nyert meg! A 15. próbálkozásra már rontott az ausztrál, de a cseh kettős hibájával újra brékelt, bő tíz perc alatt máris 4:0-t mutatott az eredményjelző.

Ekkor felelevenedhetett Plískovában az idei egyetlen tornadöntője, amikor a lengyel IGA Świątek 46 perc alatt adott neki egy biciklit (0:6, 0:6).

A 2016-os US Open-döntőben három szettben alulmaradó cseh lány ennek a lehetőségét a következő játékban azért keresztülhúzta, Barty kissé hosszú ütéseinek köszönhetően három bréklabdához jutott, és semmire vette el az ausztrál szerváját, de pillanatokkal később az újabb elveszített adogatójáték miatt már a szettben maradásért kellett fogadnia – ezt sikerrel tette, ezt pedig az első jó adogatójáték követte (5:3).

Még mielőtt nagyon beleélhette volna magát, hogy a két gyengébb Barty-játék után felcsillan az esély a visszakapaszkodásra, jött egy borzasztóan meggyőző a világelsőtől, így nem egészen fél óra alatt véget ért az első szett (6:3).

A második felvonás valamivel jobban indult az első GS-torna-sikerére hajtó játékosnak, egymás után a második adogatását nyerte meg (0:1), de erre jött Barty immár negyedik, semmire behúzott szervajátéka, amire két kettős hibával „válaszolt” Plísková (0:30), majd ettől megrettenve gyenge elsőt ütött, a hirtelen kialakuló három fogadóesélyből pedig már az elsővel élt az ausztrál, aki a saját gémnél sem hibázott (3:1).

A közönség nagy örömére a cseh lány nem tört össze, 30:30-ról hozta az adogatását, majd semmire brékelt – egy csapásra egyenlítve –, ettől pedig hirtelen vissza is jött az önbizalma, remek szervagémmel fordított (3:4).

Ezzel egy teljesen új meccs vette kezdetét, amiben a fogadók számára csak elvétve jött össze egy-egy labdamenet, de Plísková hiába üthetett ziccert 5:5 40:0-nél, a hálónál rontott, ezzel pedig visszahozta Bartyt, aki brékelni tudott (6:5).

A győzelem kapujában azonban megremegett a világelső, így Plísková meccsben maradt (6:6).

A rövidítésben az első öt pontot az adogatók nyertek meg, Barty rontása után viszont 4–2-es cseh előnnyel cseréltek térfelet a felek. Az újabb, számára rendkívül szerencsésen megpattanó labda után jól szervált, ezzel négy szettlabdához jutott, és a harmadiknál egy kettős hibának köszönhetően egyenlített is (6:7, 4–7).

A döntő játszmában Barty 40:0-s vezetésénél jött rövid időn belül a harmadik szerencsésen megpattanó Plísková-ütés, majd gyorsan 40:40 lett az állás, de az ausztrál újítani tudott, így hozta az adogatását, majd könnyedén vette el az ellenfeléét, mielőtt egy kisebb megingással ugyan, de hozta a sajátját (3:0).

A labdacserék után feljavult a cseh adogatása, fogadóként pedig kétszer is eljutott 30:30-ig, de brékelnie nem sikerült, így 5:2-nél újra a meccsben maradásért kellett küzdenie. Az első pont nagyjából a torna legszebb jelenetét hozta látatlanul is, volt itt röptepárbaj a hálónál és átemelés is, a pont után pedig még mosolyogni is tudott a nehéz helyzetben lévő Plísková, majd nagyot küzdve szépített is (5:3).



Sőt, 30:30 után, a rendkívül fontos labdamenet után brékesélyhez jutott, de Barty innen is megfordította végül a gémet, és lezárta a meccset (6:3).

A világelső végül azért csak érvényesítette a papírformát Wimbledonban, vasárnap pedig a férfiaknál is megteheti ezt a ranglistavezető, Novak Djokovics Matteo Berrettini ellen a 20. GS-torna-győzelmét arathatja, ezzel beérné a rekorder Roger Federer, Rafael Nadal duót.

WIMBLEDON

NŐI EGYES, DÖNTŐ

Barty (ausztrál, 1.)–Ka. Plísková (cseh, 8.) 6:3, 6:7 (4–7), 6:3