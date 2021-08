Fucsovics nyolcaddöntős, Gálfi Dalma is nyert

A világranglistán 42. magyar játékos a nyitókörben erőnyerő volt, így csak a 32 között kapcsolódott be a küzdelmekbe. Ott meglepetésre nem a spanyol Jaume Munar (64.) várt rá, hanem a selejtezőből érkezett japán Vatanuki Joszuke, aki 255. az ATP-rangsorban. A 29 éves nyíregyházi teniszező egy szoros és egy sima szettben verte ázsiai riválisát, akinek négyszer is elvette az adogatását, míg Vatanuki csak egyszer brékelt. A mérkőzés 1 óra 32 percig tartott. Fucsovicsra a nyolcaddöntőben a spanyol Carlos Alcaraz (54.) vár.

Eredmény, 2. forduló (a 16 közé jutásért)

Fucsovics Márton (4.)–Vatanuki Joszuke (japán) 7:5, 6:1

Jani Réka után Gálfi Dalma is bejutott a második fordulóba kedden az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjében, Udvardy Panna viszont kiesett.

A női kvalifikáció első fordulójában a torna honlapja szerint a 2015-ben junior US Open-bajnok Gálfi (152.) szetthátrányból fordítva verte a hazai pályán szereplő Louisa Chiricót (435.). A 23 éves magyar első mérkőzését nyerte a felnőtteknél New Yorkban, 2017-ben a selejtező nyitókörében búcsúzott. Következő ellenfele a görög Deszpina Papamihail (229.) lesz. Udvardy Panna (168.) – aki júliusban első WTA-főtábláján a negyeddöntőig jutott Budapesten – két sima játszmában kikapott a kanadai Rebecca Marinótól. A 175. helyen álló ellenfél – aki 2011 óta azonban nem játszott Flushing Meadowsban – a rangsor 38. helyén is megfordult, majd 2013-ban öt évre visszavonult mentális és fizikális okokból. Bondár Anna (199.) magyar idő szerint 21.30 óra körül kezdi meg szereplését a Billie Jean King Nemzeti Tenisz Központban az amerikai Katrina Scott (339.) ellen.

A főtáblára jutáshoz – ahol magyar részről alanyi jogon csak Fucsovics Márton szerepel – három mérkőzést kell nyerni a selejtezőben.

Eredmények, selejtező, 1. forduló

Gálfi Dalma–Louisa Chirico (amerikai) 3:6, 6:1, 6:2

Rebecca Marino (kanadai)–Udvardy Panna 6:3, 6:2

korábban

Jani Réka–Leonie Küng (svájci) 6:1, 7:5

később

Bondár Anna–Katrina Scott (amerikai) 21.30 körül