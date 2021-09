Novak Djokovics olyan rekordra készül, amire ötven éve nem volt példa

A tenisz történelemkönyvében sokáig kell visszalapoznunk, hogy olyan eredményre bukkanjunk, amelyet Novak Djokovics a napokban készül teljesíteni New Yorkban, azaz a naptári Grand Slamre. Legutóbb több mint 50 évvel ezelőtt, 1969-ban Rod Laver nyerte meg a négy legnagyobb tenisztornát. A legendás ausztrál teniszező előtt a férfiak mezőnyében csak Don Budge abszolválta a naptári Grand Slamet még 1938-ban. Érdekesség, hogy Budge volt a tenisz történetében az első játékos, aki teljesítette ezt a bravúrt, sőt, ezekben az időkben még csak amatőr játékos volt, profi pályafutását a rá következendő években kezdte.

A hölgyek mezőnyében Maureen Connolly Brinker 1953-ban hozta össze első női teniszezőként a naptári Grand Slamet, azóta további kettő játékos, Margaret Court és Steffi Graf nyerte el egy éven belül mind a négy GS-tornát, legutóbb 1988-ban. 2015-ben Serena Williams is közel járt a naptári Grand Slamhez, azonban a US Open elődöntőjében hatalmas meglepetésre vereséget szenvedett az olasz Roberta Vincitől.

Visszakanyarodva Djokovicshoz, szinte tökéletes évet teljesít eddig a szerb világelső. A tokiói olimpiát annak ellenére, hogy magabiztos játékkal kezdte, végül érem nélkül zárta, de az összes többi fontos tornán amin elindult, nyert. Januárban a Australian Opent kérdés nélkül hódította el, pályafutása során már kilencedik alkalommal. A salakos szezon annyira nem volt sikeres a 34 éves teniszezőnek, de májusban a Belgrád Opent megnyerte.

Aztán következett a Roland Garros, ahol az elődöntőben a salakkirály Rafael Nadalt, míg a döntőben kétszettes hátrányból fordítva Sztefanosz Cicipaszt győzte le.

Így az év első kettő Grand Slam-tornáját be is zsebelte a szerb klasszis. Egyből jött a füves szezon és Wimbledon, ahol többek között Fucsovics Mártont is legyőzve hódította el pályafutása hatodik wimbledoni címét. Következhetett tehát újra a kemény pályás szezon és a US Open, ami pályafutása egyik legfontosabb tornája, életében először küzd naptári Grand Slamért New Yorkban. A megmérettetés előtt Djokovics extra szünetet és pihenőt tartott, kihagyva a Cincinnati ezres tornát is:

Jól sikerült a felkészülésem és jól érzem magam a pályán. Az olimpia után úgy döntöttem az edzői csapatommal, hogy több pihenésre és feltöltődésre van szükségem, borzasztóan kimerültem az elmúlt hónapokban. Így kihagytam a Cincinnati tornát is és a felkészülésemre koncentráltam. Annak ellenére, hogy nem sikerült érmet szereznem Tokióban, örök élmény marad az ott eltöltött pár hét, emlékezetes volt a több mint tízezer sportolóval megosztani az asztalomat az étkezéseknél.

– mesélt Djokovics az elmúlt időszakáról a Tennis Majors riportjában.

A szerb világelső rekorddöntését az is megkönnyítheti, hogy New Yorkban sem Rafael Nadal, sem Roger Federer nem indul különböző sérülések miatt, így Djokovics legnagyobb riválisai távol maradtak a tornától. A sorsolást tekintve is kegyes volt a sors a szerb teniszezőhöz. Az első komolyabb ellenfele a negyeddöntőben érkezhet a hatodik kiemelt Matteo Berrettini személyében, az olasz teniszezőt éppen az idei wimbledoni döntőben győzte le Djokovics 3:1 arányban. Az ágrajzot vizsgálva az elődöntőben a legnehezebb ellenfele az olimpiai bajnok Alexander Zverev lehet, míg a fináléban legnagyobb riválisa az orosz Daniil Medvegyev lehet, miután a harmadik kiemelt Sztefanosz Cicipasz bombameglepetésre kiesett a harmadik fordulóban a mindössze 18 éves spanyol tehetség, Carlos Alcaraz ellen.

Djokovics idei US Openjének nem csak a naptári Grand Slam a tétje. Jelenleg 20 GS-torna győzelme van a szerb klasszisnak, mellyel holtversenyben a legtöbb major-torna címmel rendelkezik Roger Federerrel és Rafael Nadallal együtt.

New York-i sikerével egyeduralkodó lenne a férfi tenisz történetében és 21 GS-torna címmel átvenné a vezetést az örökranglistán.

A 2021-es amerikai nyílt teniszbajnokságot augusztus 30. és szeptember 12. között rendezik New Yorkban. Djokovics már a harmadik körben jár, szombaton a japán Nisikori Kei lesz az ellenfele.

(Borítókép: Getty Images)