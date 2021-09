Mesébe illő történetek bontakoznak ki az idei US Openen. A hölgyek mezőnyében kettő játékos, a 18 éves Emma Raducanu és a 19 éves Leylah Fernandez elképesztő teljesítményt nyújtva, világsztárokat kiejtve írnak történelmet New Yorkban és csak pár lépésre vannak életük első Grand Slam-döntőjétől. A női tenisz jövőbeli csillagainak életútjait mutatjuk be, akik üstökösként robbantak be és sokkolják teljesítményükkel az egész sportvilágot. Emma Raducanu és Leylah Fernandez története.

Mielőtt lépésről lépésre végigjárnánk, hogyan robbanhatott be ilyen váratlanul kettő fiatal játékos is a női tenisz világába, meg kell említenünk, hogy a férfiak mezőnyében sem példa nélküli az ilyen váratlan teljesítmény az idei amerikai nyílt teniszbajnokságon. A 18 éves spanyol Carlos Alcaraz többek között a világ jelenleg egyik legjobb teniszezőjét, a harmadik kiemelt Sztefanosz Cicipaszt is búcsúztatta a New Yorki-i Grand Slam-tornán. A fiatal tehetséget Rafael Nadal méltó utódjaként tartja számon a tenisztársadalom, azonban saját elmondása szerint egyáltalán nem hasonlít a játéka a spanyol salakkirályéra.

Emma Raducanu, a brit tenisz régóta nem látott legnagyobb reménysége

Visszakanyarodva a hölgyekhez, Emma Raducanu jövője is legalább annyira fényes, mint az előbb említett spanyol Alcarazé. A 18 éves, brit színekben versenyző teniszező Kanadában látta meg a napvilágot 2002 novemberében. Édesapja román származású, míg édesanyja kínai gyökerekkel rendelkezik. Mikor Raducanu kétéves volt, családjával Londonban költöztek, ezért is lehetséges, hogy profi karrierjét már brit nemzetiségűként kezdte. A tenisszel ötéves korában kezdett el komolyabban foglalkozni, miután édesapjával megismerkedett a díjlovaglással és úszással, de egyik sportág sem nyerte el a tetszését, így ragadott teniszütőt.

Raducanu élete és pályafutása egy nyár alatt a feje tetejére állt, de pozitív értelemben. A fiatal teniszező nevéről még a sportág berkein belül legjobban jártas szakértők is alig hallottak, mikor a 2021-es wimbledoni nyílt teniszbajnokságon szabad kártyát kapott és hazai közönség előtt elindulhatott élete első Grand Slam-tornáján.

A világranglista 338. helyéről várhatta ekkor a füves pályás torna rajtját, ahol egyből már az első fordulóban meglepetést szerzett kiejtve az orosz Vitalia Diatcsenkot. A következő két fordulóban is győzelmet aratott, ahol legyőzte a világranglista 38. Marketa Vondrusovát és a 39. helyen jegyzett román Sorana Cirsteát is. A negyedik fordulóban sérülés miatt vissza kellett lépnie az Alja Tomljanovics elleni mérkőzéstől.

Ezzel Raducanu lett a legfiatalabb brit teniszezőnő, aki nyolcaddöntőbe jutott Wimbledonban 1969 óta.

Érdekesség, hogy élete első Grand Slam-szereplése előtt napokkal tette le csak a vizsgáit, többek között jeles osztályzatot szerezve matematikából és gazdaságtudományból. Raducanu akkori edzője, a korábbi világelső Andy Murray apósa, Nigel Sears csak úgy nyilatkozott tanítványáról a nyár folyamán, hogy:

Őszintén szólva, biztos vagyok benne, hogy határ a csillagos ég számára.

A US Openen tovább írja mesebeli történetét a brit teniszező, ahol legrosszabb esetben is már Grand Slam-torna negyeddöntősnek mondhatja magát. A New York-i kemény pályás tenisztorna főtáblájára a selejtezőből kvalifikálta magát. A főtáblán egymás után, szettveszteség nélkül nyerte a mérkőzéseket elképesztő teljesítmény mellett. A nyolcaddöntőben a hazai pályán szereplő, világranglista 43. Shelby Rogerst győzte le egyértelmű fölénnyel, 6:2 6:1-es végeredménnyel. Raducanu negyeddöntős ellenfele az olimpiai aranyérmes Belinda Bencic lesz.

A jelenleg világranglista 150. teniszezőről a sportág legnagyobb alakjai is véleményt formáltak már, a 18-szoros Grand Slam-torna győztes Martina Navratilova szerint

nincs szó túlsztárolásról a fiatal brit kapcsán, egyszerűen ez a valóság, tényleg ekkora tehetség bontogatja szárnyait a szemünk előtt

– olvasható a tatler.com portréjában.

Leylah Fernandez, a 19 éves tehetség, aki a korábbi világelsőt is legyőzte

Fénykorát éli napjainkban a kanadai tenisz. A férfiak mezőnyében az immár US Open-elődöntős 21 éves Felix Auger-Aliassime generációjának egyik, ha nem a legnagyobb tehetsége, míg a világranglista tizedik Denis Shapovalov neve sem kerülhető meg a férfi teniszelit köreiben. A női mezőnyben az amerikai nyílt teniszbajnokságon robbant be a 19 éves ecuadori gyökerekkel rendelkező, de kanadai színekben versenyző Leylah Annie Fernandez.

Fernandez 19. születésnapját éppen az US Openen ünnepelte a napokban, aztán élete első Grand Slam-negyeddöntőjében legyőzte az ötödik kiemelt, olimpiai bronzérmes Elina Szvitolinát. Korábbi legjobb major tornán elért eredménye a harmadik forduló volt a Roland Garroson.

We surprised Leylah Fernandez with cupcakes & a signed book by Billie Jean King on her 19th birthday! 🧁🎁🥳 pic.twitter.com/TbWNhAvQfj — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2021

A fiatal tehetség édesapja ecuadori származású, míg édesanyja a Fülöp-szigetekről származik. Testvére, Bianca Jolie szintén teniszező, a család jelenleg Floridában lakik, ahol Fernandezt saját édesapja, Jorge és Romain Deridder készíti fel a versenyekre.

A 2021-es év jelentette Fernandez számára is az áttörést, az év elején a mexikói Monterreyben megszerezte pályafutása első tornagyőzelmét, méghozzá úgy, hogy az egész verseny alatt egy szettet sem vesztett. A US Openen a kanadai teniszezőnő szenzációt szenzációra halmozott, a harmadik fordulóban a korábbi világelső Oszaka Naomit búcsúztatta, míg a negyedik körben a szintén korábbi világranglista éllovas Angelique Kerbert küldte haza, szetthátrányból fordítva.

A negyeddöntőben a kiváló formában lévő, olimpiai bronzérmes Elina Szvitolinát győzte le, mellyel egyértelműen az idei US Open egyik legnagyobb szenzációjává nőtte ki magát.

A jelenleg világranglista 73. Fernandez az elődöntőben a második kiemelt Arina Szabalenkával találkozik. A sportvilág megkerülhetetlen alakjai is dicsérik a kanadai tenisztehetséget, a kosárlabda legenda Magic Johnson szűkszavúan csak úgy jellemezte Fernandezt a közösségi médiában, hogy a legizgalmasabb játékos a US Openen.

A 2021-es amerikai nyílt teniszbajnokságot augusztus 30. és szeptember 12. között rendezik New Yorkban.

(Borítókép: Emma Raducanu és Leylah Fernandez/Getty Images)