Ilyen még nem volt: történelmi döntő jön a US Openen

Az elődöntők előtt már írtunk a szenzációs menetelést produkáló tinédzserekről, akik a négy között sem lassítottak, mindketten bejutottak a fináléba.

Emma Raducanu lett az első teniszező a sportág történelmében, aki a selejtezőből indulva döntőbe jutott egy Grand Slam-tornán. A brit reménység két szettben (6:1, 6:4) múlta felül magyar idő szerint pénteken éjszaka a 17. kiemelt Maria Szakkarit, ezzel Marija Sarapova (2004) óta a legfiatalabb játékos lett, aki GS-torna-döntőt játszhat. Ráadásul a második olyan női teniszező, aki úgy jutott Grand Slam-torna-finálékba, hogy a világranglistán nincs a top 100-ban. Legutóbb ez a bravúr a visszatérő Kim Clijstersnek sikerült 2009-ben, a belga teniszező akkor meg is nyerte a US Opent.

Bejutottam a döntőbe, de még nem tudom felfogni. Vannak elvárások? A selejtezőből indultam, így papíron már nincsen nyomás rajtam. Csak magammal foglalkoztam ma

– értékelt az AFP hírügynökségnek az elődöntő után Emma Raducanu, aki 1977 óta az első brit női teniszező lehet, aki Grand Slam-tornát nyer. Akkor Virginia Wade diadalmaskodott, és a legutóbb US Opent nyerő brit női teniszező is Wade volt, 1968-ban.

Raducanu – aki még szettet sem veszített az idei US Openen – ellenfele a világranglistán 73. Leylah Fernandez lesz a döntőben, aki a második kiemelt Arina Szabalenkát búcsúztatta három szettben (7:6, 4:6, 6:4). A kanadai játékos is elképesztő menetelést mutatott be a US Openen: kiejtette a címvédő Oszaka Naomit, valamint az ötödik kiemelt Elina Szvitolinát, azaz összesen három top 5-ös játékost búcsúztatott – erre legutóbb Serena Williams volt képes 2012-ben, Wimbledonban.

Elég jól haladok az álmaim megvalósítása felé. Egyelőre élvezni akarom a győzelmet, a döntővel majd később foglalkozom. Az elmúlt évek kemény munkája kellett, hogy idáig jussak, szenvedés, könnyek és áldozatok. Hálás vagyok a közönségnek. Szurkoltak nekem, segítettek nekem, végig mellettem álltak. Nagyon boldog vagyok

– mondta Leylah Fernandez Szabalenka legyőzését követően.

Kettejük mérkőzése lesz az Open-éra nyolcadik olyan Grand Slam-torna-döntője, amit két tinédzser vív. Legutóbb erre 1999-ben volt precedens: akkor a 17 éves Serena Williams csapott össze a 18 éves Martina Hingisszel, szintén a US Openen.

A döntő magyar idő szerint szombaton 22 órakor kezdődik.

(Borítókép: Emma Raducanu az elődöntőt követően a US Openen. Fotó: Elsa / Getty Images Hungary)