Szigorú szabályozás lép életbe az ATP versenyein, miután a közelmúltban többször is balhé volt a mosdószünetekkel kapcsolatban. Az új előírások szerint egy játékos mérkőzésenként egyszer mehet mosdószünetre, ami nem tarthat tovább három percnél. Az ATP bejelentette, hogy az orvosi időkérésekre is új szabályozásokat fognak hozni, valószínűleg ott is legfeljebb három perc pihenőt engedélyez majd a szervező.

A legutóbbi nagy botrány a US Openen robbant ki, amikor Andy Murray csalással vádolta meg Sztefanosz Cicipaszt, miután az ausztrál szerint Cicipasz indokolatlanul hosszú, nyolc perces szünetre ment az izzasztó mérkőzésük alatt.

Itt nem arról van szó, hogy elhagyta a pályát, hanem arról, hogy mennyi időre. Ez bosszantó, mert a mérkőzés után ez csak panaszkodásnak tűnik tőlem, de ugyanezt mondanám, ha győztesen hagytam volna el a pályát. Csalódott vagyok, mert úgy érzem, hogy az indokolatlanul hosszú szünetek befolyással voltak a mérkőzés végkimenetelére. Nem azt mondom, hogy győztem volna, ha nincsenek ezek a szünetek, de hatással voltak a történtekre.

Cicipasz reagált az őt ért vádakra, és csak annyit mondott, hogy neki ennyi időre van szüksége, hogy átöltözzön és elvégezze szükséges teendőit. Úgy gondolja, hogy betartott minden szabályt, ahogy eddig egész pályafutása alatt tette.

(Borítókép: Andy Murray reagál az elveszített pontra Sztefanosz Cicipasz ellen a US Openen. Fotó: Elsa / Getty Images)