Mi történik, ha Djokovicstól újra megvonják a vízumot?

A témában sok helyen sok mindenki megszólalt már, voltak, akik elítélték a szerbbel szembeni kivételezést, hogy oltatlanként utazhat Ausztráliába, mások amellett érveltek, hogy ha már megkapta az engedélyt, akkor ugyan már ne a repülőút során találják ki, hogy bocsánat, mégsem jöhet.

Hétfőn arról jött az első híradás, hogy a bírósági ítélet szerint a szerb vízuma mégis érvényes, viszont ezzel még nincs lezárva az ügye, hiszen a bevándorlási hivatal még dönthet úgy, hogy megtagadja a belépést a teniszsztártól. Nem sokkal később már azzal volt tele a média, hogy hamarosan letartóztathatják Djokovicsot.

Az ügyben a két ország miniszterelnöke is beszélgetést kezdeményezett, az ausztrál sajtó pedig arról számolt be, hogy Alex Hawke bevándorlásügyi miniszter határozhat a napokban Djokovics kiutasításáról.

Szerdán az jelentett fejleményt, hogy a teniszező elismerte, hogy hibázott az ügynöke a vízum kitöltésekor, stábja új dokumentumokat adott át a helyi hatóságoknak a helyzet tisztázása érdekében, amit Hawke irodája is megerősített.

Itt tartunk most, a CNN pedig egy melbourne-i ügyvédi iroda partnerének segítségével összeszedte, milyen következményekkel járhat, ha a kormány ismét megvonja Djokovics vízumát.

A kormányt már így is kínos helyzetbe hozta a hétfői drámai kapitulálás, nem engedheti meg magának népszerűségi szempontból, hogy ez újra megtörténjen. Talán ez is szerepet játszhat abban, hogy Alex Hawke bevándorlásügyi miniszter halogatja a döntést, valamint az is, hogy igen nagy a tét, amiben a kormány kikezdhetetlen döntést akar hozni