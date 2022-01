Most már a játék a lényeg: kiszámíthatatlan Australian Open rajtolt el

Vasárnapról hétfőre virradóra elrajtolt 2022 első rangos tenisztornája, az Australian Open. Az idei melbourne-i torna már az első labdafeldobás előtt hetekkel beszédtémát szolgáltatott a sportvilágnak Novak Djokovics kálváriája miatt. A rendkívül fordulatos ügyben végül az a döntés született, hogy másodszor is visszavonták a szerb világelső vízumát, ezzel megtagadva a tornán való részvételét is. Így könnyen előfordulhat, hogy új Australian Open-bajnokot avatnak a férfiaknál, míg a női mezőnyben kiszámíthatatlan a végkimenetel. Beharangozó.

Szinte nincs olyan teniszrajongó, aki ne hallott volna az elmúlt hetekben Novak Djokovics és az ausztrál kormány harcáról. Röviden összefoglalva az eseményeket: a szerb világelső oltatlansága miatt nem indulhatott volna az év első Grand Slam-tornáján, de a verseny szervezőitől külön engedélyben részesült, így múlt héten minden további nélkül repülőre szállt, és elindult Ausztrália felé. Igen ám, de érkezése után a Tullamarine repülőtéren visszavonták a vízumát, és a kormány a kitoloncolása mellett döntött. Az ügyvédei azonban nem hagyták annyiban a dolgot, rögtön fellebbeztek a döntés ellen, aminek hétfőn meg is lett az eredménye.

A bíróság végül arra az álláspontra jutott, hogy a vízumtörlési végzést azonnal el kell törölni, és a világelső teniszező elhagyhatja azt a szállodát, ahol négy napig volt kénytelen tartózkodni menekültekkel és fogvatartottakkal. Ezután rögtön edzésbe is állt Novak Djokovics, viszont arra nem számított, hogy újabb fordulat fog bekövetkezni az ügyében. Péntek este az ausztrál bevándorlásügyi miniszter saját hatáskörén belül másodszor is visszavonta a szerb világelső vízumát, ellehetetlenítve a tornán való részvételét. A hivatalos döntés helyi idő szerint vasárnap reggel született meg, miszerint Djokovicstól megtagadták az indulás jogát, és el kellett hagynia az országot.

Ki nevet a végén?

Rákanyarodva immár első körben a férfi egyes torna felvezetésére: a végső győzelemre három olyan játékos pályázhat, akinek reális esélyei vannak arra, hogy két hét múlva magasba emelhesse a trófeát. Novak Djokovics kizárását megelőzően is kettő topfavoritot tartottak számon a szakértők, a szerb klasszis mellett a világranglistán második Danyiil Medvegyevet. A 25 éves orosz teniszező élete formájában várhatja a rajtot, és egyáltalán nem meglepő, hogy őt tartják a szakértők a végső győzelemre legesélyesebb indulónak.

Medvegyev pályafutása első GS-címét éppen a tavalyi szezon utolsó major tornáján, a US Openen húzta be, méghozzá Novak Djokovicsot legyőzve a fináléban viszonylag sima három szettben (megakadályozva a szerb Grand Slamjét, vagyis hogy egy év során mind a négy nagy tornát megnyerje). Ezenkívül az is az orosz mellett szólhat, hogy kedvenc borítása a kemény pálya, továbbá rendkívül biztatóan sikerült a felkészülése is, így teljes erőbedobással, első számú esélyesként készülhet elhódítani élete első Australian Open-trófeáját.

A topfavorit Medvegyev mellett mindenképpen számolnunk kell a német Alexander Zverevvel, aki 2021-ben egészen elképesztő formában játszott kemény borításon. A világranglistán jelenleg harmadik helyen rangsorolt teniszező egyik legnagyobb fegyverténye az lehet, hogy tavaly novemberben az év végi világbajnokságon már legyőzte kemény pályán orosz ellenfelét, amivel elhódította pályafutása során másodszor a világbajnoki címet. Sőt arról még nem is ejtettünk szót, hogy a tavaly nyári olimpián Zverev nyakába akasztották az olimpiai aranyérmet. Pályafutása legjobb formájában érkezik az ausztrál városba, miután

tavaly a kemény pályán vívott mérkőzései 82%-át megnyerte.

Harcba száll sokak nagy örömére a spanyol teniszlegenda, Rafael Nadal is. Márpedig ha egy tornán elindul a spanyolok legendája, akkor mindenképpen az első számú esélyesek között kell említeni a nevét, akármilyen formában vagy akármennyi idő kihagyás után lép pályára. Nadal a legutóbbi tétmérkőzését még tavaly augusztusban Washingtonban vívta, azóta sérüléssel bajlódott, és kizárólag bemutatómérkőzéseken lépett pályára. Ennek ellenére kiválóan sikerült a felkészülése, mivel megnyerte a Summer Set Melbourne felvezetőtornát.

Kihez volt kegyes Fortuna?

Más kérdés, hogy éppen Nadalnak nem kedvezett a szerdai sorsolás, rendkívül nehéz ágra került az immár 35 éves teniszező. A nyolcaddöntőben a világranglista 10. helyén álló Robert Hurkacz érkezhet, míg a negyeddöntőben már a végső győzelemre is favorit Alexander Zverev ellen meccselhet potenciálisan. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a trófeáig vezető úton Danyiil Medvegyevet is le kéne győznie.

Ehhez képest Zverev számára jóval kedvezőbb volt a helyzet, az első körben honfitársa ellen, a világranglista 91. Daniel Altmaier ellen kezdi menetelését. A negyeddöntőig papíron lényegesen komolyabb kihívóval nem fog találkozni, a legjobb nyolc között viszont már Rafael Nadal várhat Zverevre. Djokovics kizárása után az

egyik legvalószínűbb finálé a Medvegyev–Zverev derbi lehet.

Danyiil Medvegyev sem számíthat a végjátékig különösebben izzasztó mérkőzésre, egy találkozót leszámítva, a második körös ellenfelét. Ebben a kanyarban találkozhat az orosz teniszező a hazaiak közönségkedvencével, Nick Kyrgiosszal. Egy átlagos mérkőzésen még a közepesen nehéz ellenfelek közé sem lehetne sorolni az ausztrált Medvegyev számára, azonban láthattuk már az utóbbi években, hogy Kyrgios Melbourne-ben mindig megtáltosodik, és kiváló teljesítményt képes nyújtani. Így a második kör egyik slágermeccse lehet a Medvegyev–Kyrgios derbi, de ha reálisan nézzük az erőviszonyokat, több lapot pár látványos ütésnél itt sem fognak osztani az ausztrálnak. Ezek után az első komoly szintfelmérő Andrej Rubljov lehet a negyeddöntőben, míg a döntőért várhatóan Sztefanosz Cicipasszal kell majd megküzdenie.

18 éves tinédzser szerezheti a legnagyobb meglepetést

Ki ne emlékezne a tavalyi US Open tündérmeséjére, amikor a selejtezőből feljutva menetelt végig a női teniszelit legnagyobb sztárjait legyőzve a mindössze 18 éves Emma Raducanu, hogy aztán a végén magasba emelhesse a női egyéni trófeát. Nos, hasonló történetre a férfimezőnyben aligha számíthatunk, de akadnak olyan indulók is, akikben rengeteg potenciál rejlik, és könnyen szerezhetnek meglepetést. Az egyik ilyen teniszező a spanyol Carlos Alcaráz, aki már a tavalyi US Openen is húzott egy váratlant, legyőzve a világranglista negyedik Cicipaszt.

A mindössze 18 éves spanyol játékos már kiemeltként vág neki a versenynek, egészen pontosan a 31. kiemelést birtokolja. Az egyetlen magyar indulónak a férfi mezőnyben, Fucsovics Mártonnak hamar véget ért a torna miután öt szettben szenvedett vereséget Dusan Lajovicstól.

A női mezőnyben kiszámíthatatlanok az erőviszonyok

Ha azzal a jelzővel lehet illetni a férfi egyes tornát, hogy nehéz megjósolni a végkimenetelét, akkor a női egyes tornára kijelenthetjük, hogy teljességgel kiszámíthatatlan, mi fog történni a következő két hétben. Erre a legjobb példa az előbb említett, tavalyi US Open-győztes Emma Raducanu, akinek a nevét a torna előtt még alig-alig ismerte a teniszvilág. Papíron két játékos száll harcba valós eséllyel a győzelemért. A torna első kiemeltje a hazai pályán szereplő világelső Ashleigh Barty, aki immár kétszeres Grand Slam-torna-győztesnek is mondhatja magát. Kihívója lehet a japán Oszaka Naomi, akinek a legnagyobb fegyverténye lehet, hogy

a legutóbbi három Australian Openből kettőn ő győzedelmeskedett.

Rajtuk kívül nehéz megnevezni igazi esélyest a végső győzelemre, talán még a verseny második kiemeltje, Arina Szabalenka bírhat komolyabb eséllyel a trófea elhódítására. Viszont az is könnyen előfordulhat, hogy újra egy nem várt név diadalmaskodik, és őt koronázzák meg Melbourne királynőjének. Ami a magyar indulókat illeti, két játékosunk vesz részt a női egyes főtábláján. Bondár Anna a 22. helyen kiemelt Anasztaszija Pavljucsenkovával csap össze, míg Udvardy Panna a 24. helyen kiemelt Viktorija Azarenkával találkozik az első fordulóban.

A 2022-es Australian Open küzdelmei január 17. és 30. között tartanak.

(Borítókép: Getty Images)