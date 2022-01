Fucsovicsékkal megismételnék a 27 évvel ezelőtti csodát

Fucsovics Márton még nem „százas”, ahogy edzője, a most már Davis-kupa-kapitányként is dolgozó Nagy Zoltán fogalmazott, de jó úton halad afelé, hogy visszanyerje egy évvel ezelőtti kirobbanó formáját. Mindez a pénteki sajtóbeszélgetésen hangzott el, amelyen Nagy Zoltánon kívül Sávolt Attila szakmai igazgató vett részt a Mikovinyi utcai Nemzeti Edzőközpontban.

„Fucso jól kezdte a 2021-es évet, de sajnos a tokiói olimpia előtt megsérült, és bár nem tűnt súlyosnak a dolog, de érezhetően visszavetette éljátékosunkat. Sajnos nem tudtunk teljes értékű edzésmunkát végezni, márpedig ebben a borzasztóan erős nemzetközi mezőnyben csak úgy lehet az élcsoportban maradni, ha folyamatosan száz százalékot teljesít az ember” – mondta Nagy Zoltán, Fucsovics Márton egyik edzője Jancsó Miklós mellett, a Mikovinyi utcai Nemzeti Edzőközpontban tartott, immár hagyományos sajtóbeszélgetésen, amelyen a főtéma a közelgő, március 4–6. között esedékes, Ausztrália elleni Davis-kupa-mérkőzés volt a sorozat fináléjába kerülésért.

Az összecsapást Sydney-ben rendezik, kemény pályán, és a magyar csapat a Fucsovics, Piros Zsombor, Marozsán Fábián, Valkusz Máté, Fajta Péter, Nagy Péter hatosból kerül ki. Balázs Attilát nemrég megoperálták, ő nem lehet ott az összecsapáson. Fucsovics soron következő három tornája a rotterdami, a dohai és a dubai, Marci onnan, az Emírségekből utazik Sydney-be, míg a többiek itthonról, Budapestről.

Fölösleges hangsúlyoznom, hogy az ausztrálok az esélyesek, a most folyó Australian Openen tíz főtáblásuk volt, míg nekünk csak Fucsovics – húzta alá Sávolt Attila szakmai igazgató. – Ettől függetlenül megpróbáljuk, de ezen az összecsapáson nem a győzelem vagy a vereség lesz a mérce, hanem az, hogy a játékosok ki tudják-e hozni magukból a tudásuk maximumát, illetve erős lesz-e a csapat kohéziója. Mert ha igen, és mégis kikapnak, akkor sincs szégyenkeznivalójuk.

Ehhez annyit tudunk hozzátenni, hogy már csak azért sem volna szabad lemondani a győzelemről mint lehetőségről, mert tavaly novemberben, a Davis-kupa torinói csoportjában Piros Zsombor az ausztrál Millmant és a horvát Marin Čilićet is megverte, világra szóló szenzációt okozva.

Ha már szóba került Zsombi, szomorú, hogy az ő fantasztikus győzelmei egy kicsit háttérbe szorultak a botrányok, a pénzek elosztása körüli visszásságok miatt – sajnálkozott Sávolt, aki arra is rámutatott, hogy az előző Davis-kupa-kapitányt, Köves Gábort nem leváltották, hanem az év végén lejárt a szerződése.

„Gábor ötéves regnálása egyértelműen pozitív volt, dicséret illeti meg őt, bár az is igaz, hogy már korábban elválhattunk volna tőle, de mivel az ő nevéhez fűződtek a csapat sikerei, ezért kitölthette a szerződését” – tette hozzá Sávolt.

Nagy Zoltán kinevezésével kapcsolatban többen szóvá tették, hogy nem szerencsés, ha az egyik játékos edzője a kapitány, de erre a szakember úgy reagált, hogy ez a konstrukció nem ismeretlen a világ teniszében, többek között a kanadaiaknál és a szlovákoknál is ez a módi.

Az előttünk álló ausztrál–magyar összecsapás kapcsán megemlítettem, hogy nem lenne példa nélküli az ausztrálok legyőzése, hiszen magam is ott voltam a Kisstadionban 1995 szeptemberében. Akkor Krocskó József mind Philippousist, mind Woodbridge-et legyőzte egyesben, Noszály Sándor utóbbit verte, és bár a párost és Noszálynak a Philippousis ellen meccsét elvesztettük, összesítésben 3–2-re nyertünk. (Nota bene: a magyaroknál éppen Köves és Markovits László játszotta a párost.)

Ma már semmi sem olyan, mint 27 éve volt – reagált a felvetésre Sávolt, aki szintén a helyszínen volt tanúja annak a fantasztikus bravúrnak. – Először is idegenben játszunk, márpedig annak idején a hazai közönség támogatása döntő volt. Továbbá rendkívül lassú, mély salakpályát alakítottunk ki a Kisstadionban, azaz minden mellékes körülmény a mi malmunkra hajtotta a vizet. Ettől függetlenül természetesen nem adjuk fel előre a márciusi összecsapást.

Az ITF, a Nemzetközi TeniszSzövetség által biztosított pénzdíjról Sávolt elmondta, hogy ha nyerünk, akkor 150 000 dollár lesz, vereség esetén pedig 135 000, és az összeg felét osztják szét a játékosok között, a másik feléből pedig a sydney-i utat és a felkészülést fedezik.

Szó esett arról is, hogy rendkívül sokat jelent a nyugodt felkészülési háttér, itt, a Mikovinyi utcában mindenki tud edzeni. A szakmai igazgató távlati célja, hogy négy férfi játékosunk legyen a top 100-ban, s hogy ez nem illúzió, arra bizonyság, hogy a hölgyeknél már most hárman vannak, és a negyediket is csak egy hajszál választja el ettől.

Sajnos a 18 éven aluliaknál sokkal rosszabbul állunk, ott mintha kiesett volna egy generáció – jegyezte meg szomorúan Sávolt, hozzátéve, hogy az edzőképzés hatékonyságának javítása a szövetség legfontosabb feladata.

Kérdésre válaszolva Sávolt arról beszélt, hogy a szövetség rengeteget köszönhet Lázár János elnöknek, akinek kormányzati kapcsolatai révén oroszlánrésze volt a tetemes költségvetési hiány eltüntetésében, ami az előző, Richter Attila főtitkár fémjelezte vezetőség nevéhez fűződött.

Richterrel szemben egyébként egy munkaügyi per is folyik, továbbá a NAV eljárása. Hogy meddig, azt nincs ember, aki megmondhatná.

Végül az Australian Open esélyesének Sávolt Rafa Nadalt, Nagy Zoltán Danyiil Medvegyevet nevezte meg. Vasárnap kiderült, kinek lesz igaza.

(Borítókép: Fucsovics Márton a szerb Dusan Lajovics ellen játszik az Ausztrál nemzetközi teniszbajnokság nyitókörében, Melbourne-ben 2022. január 17-én. Fotó: MTI / EPA / Jason O'Brien)