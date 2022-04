Andy Murray a tervezettnél hamarabb visszatér

A volt világelső brit teniszező korábban azt mondta, teljesen kihagyja a salakpályás szezont, de végül módosított az elképzelésén.

A 34 éves, háromszoros Grand Slam-győztes skót játékos jelenleg Floridában készül régi-új edzőjével, Ivan Lendllel, s feltett szándéka, hogy a füvespályás idény előtt versenyszerű körülmények között tesztelje magát. Most is salakon edz.

Ha úgy adódik, a világranglistán jelenleg 83. Murray a május 8-án kezdődő római tornán is elindul, de továbbra is kevés az esély arra, hogy a Roland Garroson (május 22–június 5.) is pályára lépjen.

(Borítókép: Getty Images.)