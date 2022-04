Wimbledon: a WTA szankciókat fontolgat, a belarusz szövetség perelne

A londoni házigazdák szerdán jelentették be a lépést, amely többek között érinti az ATP rangsorában második orosz Danyiil Medvegyevet vagy a nőknél negyedik fehérorosz Arina Szabalenkát is. A június 27. és július 10. között sorra kerülő füves pályás Grand Slam-torna szervezői az elsők a sportágban, akik kitiltották a két ország egyéni játékosait. A háború kitörése után ugyan az orosz és a fehérorosz válogatottakat kizárták a nemzetközi versenysorozatokból, de a játékosok eddig egyénileg részt vehettek a tornákon, igaz, országuk zászlaját nem használhatták.

A francia L'Equipe sportlap Steve Simon WTA-vezető egy e-mailjére hivatkozva pénteken azt közölte, hogy a szervezet lépéseket tervez a kirekesztő intézkedés ellen, mivel az ellentmond a WTA szabályzatának. Az egyik szankció az lehet, hogy a Wimbledonban szerzett pontokat nem vezetik fel a női világranglistára. A WTA irányítói a jövő héten Madridban kezdődő koedukált versenyen tanácskoznak majd a kialakult helyzetről.

Csütörtökön a férfi világelső Novak Djokovics őrült döntésnek nevezte az orosz és a fehérorosz játékosok wimbledoni kitiltását. Az ukránok legjobbja, a nők között 25. Elina Szvitolina azt javasolta, hogy azok az érintett játékosok, akik elítélik az orosz inváziót, indulhassanak Wimbledonban. Medvegyev februárban békére szólított fel közösségi oldalán, míg honfitársa, Andrej Rubljov egy dubaji meccse után azt írta a televíziós kamerára, hogy „Ne legyen háború!”. Utóbbi most úgy vélekedett, hogy diszkriminatív döntés született.

A szervezők érvei értelmetlenek és logikátlanok. Ami történt, az teljes diszkrimináció velünk szemben

– fejtette ki. Némileg váratlan nyilatkozatot tett közzé ugyanakkor Darija Kaszatkina, az oroszok második számú játékosa:

Szerinte ugyanis vannak a kitiltásnál fontosabb dolgok is a világon.

Az ukránok legjobb női teniszezője, Elina Szvitolina a BBC-nek adott interjújában adott hangot véleményének az orosz és a belarusz játékosok kitiltását illetően.

Nem akarjuk, hogy mindenkit kitiltsanak. Ha nem ítélik el az orosz kormányt, akkor a helyes lépés a kitiltás. Azt szeretnénk, ha állást foglalnának, hogy velünk és a világ többi részével vannak-e, vagy az orosz kormánnyal. Számomra ez a legfontosabb

– mondta a női világranglista jelenlegi 25. helyezettje, aki március végén jelentette be, hogy szünetet tart pályafutásában fizikális és mentális stresszre hivatkozva.

Közben a belarusz sportági szövetség (BTF) jogi lépéseket helyezett kilátásba, szerinte a wimbledoni házigazdák döntése gyűlöletet és intoleranciát fog eredményezni.

A Belarusz Tenisz Szövetség határozottan elítéli a wimbledoni szervezők döntését. Az ilyen romboló lépések semmilyen módon nem járulnak hozzá a konfliktusok megoldásához, hanem csak gyűlöletet és intoleranciát szítanak etnikai alapon

– áll a BTF állásfoglalásában.

A szövetség hozzátette: a nemzetközi teniszszervezetek jogsértő döntéseikkel aláássák a saját hírnevüket, ezért nemzetközi ügyvédi irodákkal konzultálva keresik annak a lehetőségét, hogy hogyan védjék meg a sportolóikat.

A brit sportminiszter, Nigel Huddleston márciusban úgy fogalmazott: nem örülne, ha „egy orosz sportoló az orosz zászlót lengetné”, miután nyert Wimbledonban, most pedig üdvözölte a szervezők döntését.

Index/MTI

(Borítókép: A WTA logója 2021 nyarán Montrealban. Fotó: Minas Panagiotakis / Getty Images)