19 éves tinédzser ostromolja Párizs trónját

Gyors visszatekintőként: az év első Grand Slam-tornáján, az Australian Openen Rafael Nadal a mai napig emlékezetes mérkőzésen, kétszettes hátrányból felállva verte meg a topfavorit Danyiil Medvegyevet a fináléban, amivel pályafutása 21. GS-trófeáját nyerte meg, elsőként a profi tenisz történetében. Elsősorban erre a bravúrra készül Párizsban a világranglista éllovasa, Novak Djokovics, aki címvédőként érkezik a francia fővárosba, 20 Grand Slam-tornán aratott elsőséggel a zsebében. A szerb világklasszis Ausztráliában koronavírus elleni oltatlansága miatt nem indulhatott, de immár semmi nem akadályozza abban, hogy újabb trófeát hódítson el a párizsi salakon, pályafutása során harmadik alkalommal.

Kihívókból is akadni fog bőven: az előbb említett Rafael Nadal mellett a másik, végső győzelemre is esélyes játékos a szintén spanyol, viszont csak 19 esztendős Carlos Alcaraz. A murciai születésű, szemtelenül fiatal titán egészen elképesztő dolgokat művelt az utóbbi hónapokban, ha csak egyet kell kiemelni – a számtalan szenzációs eredményei közül –, akkor minden bizonnyal a közelmúltban a legemlékezetesebb pillanat Rafael Nadal, majd Novak Djokovics egymás utáni legyőzése volt a madridi salakon. Tavaly ilyenkor még épphogy belépett a legjobb 100 játékos közé a világon, a Garros rajtjánál már a világranglista hatodik helyén áll, és a francia nyílt teniszbajnokság egyik legnagyobb végső esélyeseként is vele kell számolnunk. Aki közelebbről is megismerné a szóban forgó, spanyol korszakos tehetséget, alább megteheti.

A három fő esélyesen kívül könnyen meglepetést szerezhet a világranglista negyedik Sztefanosz Cicipasz, aki a tavalyi tornán mindössze egy szettre volt a végső győzelemtől, de akkor Djokovics ellen, két játszma előnyről sem tudta befejezni a finálét, így első GS-trófeája még várat magára. A görög klasszison kívül a harmadik kiemelt Alexander Zverev lehet még közvetlenül veszélyes a legnagyobb favoritokra.

Norvég és belga titkos esélyes szerezhet nem várt meglepetést

Természetesen most is vannak a mezőnyben olyan alvó óriások, akiktől kiugró teljesítményt elsőre nem prognosztizál az ember, de az sem lenne meglepő, ha várakozásokon felül teljesítenének. Ehhez a kategóriához tartozik a norvég Casper Ruud, aki nyolcadik kiemeltként vág neki a küzdelmeknek, és ha egy szerencsésebb ágra kerül, könnyen odaérhet a végjátékra is. Sőt a fiatal norvég teniszező éppen egy tornagyőzelem után érkezik Párizsba, a genfi tornát nyerte meg szombaton.

Rajta kívül a teniszrajongók figyelő szeme David Goffinra szegeződhet, aki annak ellenére, hogy jelenleg 48. a világranglistán, ennél sokkal komolyabb játékerőt képvisel. A 31 éves belga játékost korábban már a hetedik helyen is jegyezték a legjobbak között, idén újra régi önmagát idézi salakon. Áprilisban megnyerte a marrákesi tenisztornát, majd a madridi Mastersen megszorongatta Rafael Nadalt is, a spanyol salakkirály csak döntőszett-rövidítés után kerekedett riválisa fölé.

Rekordszámú magyar induló

A férfi egyéni főtáblán két teniszezőnknek is szoríthatunk Fucsovics Márton és Balázs Attila személyében. Fucsovics jelenleg az 55. helyen áll a világranglistán, így kvalifikáció nélkül, alanyi jogon kezdheti a tornát főtáblán. Más kérdés viszont, hogy a nyíregyházi születésű teniszező az utóbbi hetekben finoman szólva sem volt a legjobb formájában, a legutóbbi két Masters-tornán a főtáblára sem jutott fel, legutóbbi meccsét pedig feladni kényszerült múlni nem akaró, erős fejfájása miatt. Így szinte megtippelhetetlen, meddig juthat idén a francia fővárosban a legjobb magyar teniszező.

Balázs Attila idén áprilisban 14 hónap után tért vissza a teniszpályára, mivel január végén megműtötték krónikus Achilles-ín-gyulladása miatt. Jelenleg a világranglista 255. helyén áll, de védett rangsorának köszönhetően elindulhat a főtáblás küzdelmekben.

Másfél év után lesz Grand Slam-tornán alanyi jogon két magyar férfi játékos is főtáblás induló.

Sőt arra is megvolt az esély, hogy három magyar teniszező szerepeljen a férfiegyes főtábláján, azonban Piros Zsombor a kvalifikáció utolsó fordulójában szettelőnyről szenvedett vereséget portugál riválisa ellen.

A hölgyek mezőnyében négy teniszezőnőnek szoríthatunk a főtáblán, miután Jani Réka Luca vereséget szenvedett a kvalifikáció utolsó körében, de szerencsés vesztesként mégis szerepelhet a legjobb 128 mezőnye között.

A legmagasabban rangsorolt magyar játékos Bondár Anna lesz, aki a 67. pozícióból várja a rajtot. A 24 éves magyar teniszező pályafutása legjobb formájában érkezik a francia fővárosba, a madridi tornán is főtáblára jutott, legutóbb Karlsruhéban pedig az elődöntő jelentette a végállomást. Bondár a Garros felvezető hetében is pályára lépett, de a Rabatban rendezett torna elődöntőjétől vállsérülés miatt vissza kellett lépnie.

Rajta kívül Udvardy Pannának és Gálfi Dalmának szurkolhatunk, mindkét lány pályafutása során először fog a Roland Garros főtábláján szerepelni, utóbbi elmondása szerint célja a továbbjutás, de elsősorban élvezni szeretné a játékot.

Teljesen mindegy, hogy ki jön, csak a saját játékommal foglalkozom, és a tegnapi pihenő után ma már óvatosan edzeni is fogok. A sérüléseket leszámítva jó formában vagyok, és egyre nagyobb önbizalommal játszom a magasabban rangsorolt ellenfelek ellen is. A célom a továbbjutás az első fordulóból, de főként élvezni szeretném a játékot

– jelentette ki a balatonfüredi játékos a köztévének adott interjújában.

A női mezőnyben egy 20 éves lány vihet mindent

Szinte alig volt az elmúlt években olyan alkalom, mikor ennyire egyértelmű lett volna egy Grand Slam-tornán a női mezőnyben a topfavorit kiléte. Márpedig idén Párizsban ez a helyzet. Toronymagas esélyes a végső győzelemre a mindössze 20 éves Iga Świątek, aki egyébként a Garros 2020-as bajnoka is női egyesben. Egészen elképesztő formában érkezik a lengyel lány a francia fővárosba, legutóbbi 28 mérkőzésén nem talált legyőzőre, és amennyiben újra győzedelmeskedik, beállítja Venus Williams 35 mérkőzésen át tartó veretlenségi rekordját, amit az amerikai még 2000-ben állított fel.

Świąteken kívül igazi másik esélyese nincs a női egyesnek, amennyiben nem a lengyel játékos győzedelmeskedik, az hatalmas szenzációval szolgálna. Az is sokatmondó tény, hogy a fogadóirodák Świątek végső győzelmére szűk kétszeres szorzót kínálnak, míg a sorban utána következő, korábbi Garros-győztes Simona Halep végső sikere esetén tétjük kilencszeresét kapnák vissza a rá fogadók.

Ennek ellenére figyelemmel kell követnünk a női mezőnyben Amanda Anisimova játékát is, a 20 esztendős amerikai lány ugyan csak a 27. kiemeltje a versenynek, de játékerejét tekintve legalább a negyeddöntőig masírozhat.

Egy ágra került Djokovics két legnagyobb riválisával

Csütörtökön a főtáblák beosztását is kisorsolták a férfiegyes címvédője, Novak Djokovics jelenlétében. Ezúttal nem kedvezett annyira Fortuna a szerb világelsőnek, mivel

egy ágra sorsolták Djokoviccsal együtt Rafael Nadalt és a másik spanyol favoritot, Carlos Alcarazt is.

A másik ágon így a negyedik kiemelt Sztefanosz Cicipasznak szinte kitaposott útja lehet a döntőig, a legnehezebb ellenfele a nyolcadik kiemelt Casper Ruud lehet a negyeddöntőben, míg az elődöntőben Medvegyevvel találkozhat, ha egyáltalán eljut odáig a formán kívül teljesítő orosz világranglista második. Így a Cicipasz, Ruud, Rubljov, Medvegyev négyesből pályázhat valamelyik játékos a legnagyobb eséllyel a fináléra.

Djokovicsék ágán ennél sokkal kiélezettebb lehet a versengés, már csak azért is, mert a negyeddöntőben már összejöhet a tavalyi elődöntő visszavágója, a Djokovics–Nadal-rangadó. A felső ág másik negyeddöntőjében legnagyobb valószínűséggel Zverev–Alcaraz-összecsapást rendezhetnek.

Ami a magyarokat illeti, Fucsovics Márton selejtezőből érkező ellenfél ellen kezdi meg a Garrost, Balázs Attila pedig a korábbi US Open-győztes Marin Cilic ellen lép pályára az első fordulóban. A hölgyeknél Udvardy Panna és Gálfi Dalma selejtezőből érkező játékos ellen kezd, míg Bondár Anna a 32. kiemelt Petra Kvitovával mérkőzik.

A francia nyílt teniszbajnokság május 22. és június 5. között zajlik Párizsban, Magyarországon az Eurosport közvetíti a mérkőzéseket.

