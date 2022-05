Novak Djokovics: Össze kell fognunk, igazságtalan az oroszok kizárása

Nagyjából egy hónappal ezelőtt robbant a hír: Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt a wimbledoni tenisztorna szervezői is szankciókkal sújtják az orosz és belorusz játékosokat, és kitiltják őket az idei versenyről. Hatalmas meglepetéssel szolgált ez a döntés, hiszen eddig még nem volt példa arra, hogy orosz és belorusz indulókat zárjanak ki egy tornáról Vlagyimir Putyin háborúja miatt.

Az ATP döntése az eddigiekben mindössze annyi volt, hogy elindulhatnak az érintett két ország teniszezői a tornákon, de nem viselhetik országuk színeit a nevük mellett. Helyette csak egy fehér, egyszínű zászló jelenhet meg a hivatalos portálokon és az eredményjelzőkön. Többek között azért is problémás az orosz és belorusz játékosok kollektív kizárása Wimbledonból, mivel a férfi egyes világranglistájának második helyezettje az orosz Danyiil Medvegyev, így rajta kívül is számos világsztár hiányozhat a tenisztörténelem egyik legnívósabb tornájáról idén nyáron.

Novak Djokovics, a wimbledoni torna címvédője már szűk egy hónappal korábban jelezte: botrányos döntésnek tartja a rendezők álláspontját, és még a belgrádi versenye közben kifejtette, hogy nem tartja jó lépésnek, ha a politika beleavatkozik a sportba. A 35 éves világelső, aki a háború sújtotta Szerbiában nőtt fel, azt mondta: a sportolók nem tehetnek a katonai konfliktusról.

Mindig is el fogom ítélni a háborút, soha nem fogom támogatni, magam is a háború gyermeke vagyok. Tudom, hogy ez milyen érzelmi megrázkódtatással jár, milyen traumákat szül. Szerbiában mindannyian tudjuk, mi történt 1999-ben. A Balkánon több háborúnk is volt a közelmúltban. Ezzel együtt nem támogatom a wimbledoni döntést, szerintem őrült. Nem eredményez semmi jót, ha a politika beavatkozik a sportba