Meghozta döntését a korábbi világelső: nem indul Wimbledonban

Oszaka már az idei Roland Garroson utalt rá, hogy könnyen elképzelhető, kihagyja a füves pályás Grand Slam-tornát, mivel nem osztanak az idei viadalon ranglistapontokat az elért eredmények után. Ezt a döntést azért hozta meg az ATP és WTA szervezete, mivel a wimbledoni torna szervezői már korábban bejelentették, hogy kollektívan kizárják az idei versenyből az orosz és belorusz játékosokat.

A korábbi világelső japán teniszezőnő a világranglistapontok nélküli Wimbledonról annyit mondott korábban, hogy így olyan érzése van ezzel kapcsolatban, mintha csak egy bemutatótornán vennének részt.

Végül nem kizárólag emiatt, de hivatalosan is visszalépett a június 27-én rajtoló versenytől. Oszaka Achilles-ín-problémákkal is küzd már hosszú hetek óta, ez is hátráltatta a felkészülésben, aminek eredményeként immár sorozatban a harmadik füves pályás GS-tornáján nem fog részt venni.

A 2022-es wimbledoni teniszbajnokság június 27-én kezdődik, és július 10-én ér véget.

(Borítókép: Getty Images)