Szellemtornává alakul át a tenisz legnagyobb presztízsű versenye

Alig telt el pár hét azóta, hogy Rafael Nadal pályafutása tizennegyedik Roland Garros- és huszonkettedik Grand Slam-győzelmét aratta, egyből rajtol az év harmadik és egyben egyetlen füves pályás GS-tornája a tenisz legpatinásabb helyszínén, Wimbledonban. A koronavírus-járvány miatt az idei lesz az első alkalom három esztendő után, hogy újra telt ház előtt, bármilyen korlátozás nélkül rendezzék meg a hatalmas tradícióval bíró tornát. Ennek ellenére több olyan körülmény árnyékolja be a tenisz szentélyében rendezett versenyre való készülést, ami miatt olyan két hét elé nézünk, amilyet még egészen biztosan nem láttunk a sportág történelmében.

Orosz versenyzők kizárva, világranglistapontok nincsenek

A fenti két kulcsszó miatt nevezhetjük elsősorban páratlannak az idei GS-tornát, mivel még sosem rendeztek ekkora jelentőségű versenyt úgy, hogy ki lettek volna zárva játékosok, és világranglistapontokat sem írtak volna jóvá az eredmények után. Akármennyire hihetetlen, jelenleg ez a forgatókönyv valósul meg, így

az idei Wimbledon – a világranglista szempontjából egészen biztosan – egy nem létező tornává alakul át.

De miért is ez a helyzet? A wimbledoni torna szervezői Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt már hónapokkal ezelőtt bejelentették: kollektívan kizárják a versenyből az orosz és belorusz nemzetiségű játékosokat. A szankciók miatt például a férfi-világranglista éllovasa, Danyiil Medvegyev sem indulhat el a füves pályás versenyen, és több olyan honfitársa sem, aki a teniszelit szerves részét képezi. A döntés egyaránt érvényes a férfi- és női mezőnyre is, ami hatalmas felháborodást váltott ki a sportág körein belül. A korábbi világelső Novak Djokovics egyenesen őrült döntésnek nevezte az oroszok kitiltását a GS-tornáról.

Nem csak a szerb klasszis nem értett egyet a szervezők által hozott szankciókkal, az ATP és a WTA szervezete nem sokkal később bejelentette: amennyiben nem indulhatnak orosz játékosok a tornán, úgy az elért eredmények utáni világranglistapontokat sem írják jóvá, ezzel egy gyakorlatilag nem létező bemutatótornává téve a sportág legnagyobb presztízzsel bíró versenyét. Így például a címvédő Djokovics akármit csinál – még címvédés esetén is –, egészen biztosan 2000 világranglistás pontot veszít a következő hetekben. A magyar játékosok szempontjából Fucsovics Márton jár ezzel a legrosszabbul, aki tavaly negyeddöntőt játszott a londoni Grand Slamen, így önhibáján kívül annyi pontot veszít, hogy 2017 óta először fog kiesni a legjobb 100 játékos mezőnyéből.

Többek között erről is beszélt lapunknak Nagy Zoltán, aki Fucsovics Márton edzője és a magyar Davis-kupa-csapat szövetségi kapitánya is. A szakember szerint a legmagasabban rangsorolt teniszezőnk füves pályás felkészülését hátráltatták kisebb sérülések, ezért is kellett feladnia elővigyázatosságból legutóbbi két mérkőzését. Ennek ellenére a rövid felkészülés alatt biztató volt a játéka, és olyan figyelemreméltó eredményeket is elért, mint a világranglista 10. helyén álló Hubert Hurkacz legyőzése, aki tavaly Wimbledonban Roger Federert is legyőzte.

Kicsit korábbról kezdeném a dolgot, egészen a koronavírus-járvány első hulláma végétől, mikor az egész mezőnyből Marcinak sikerült az egyik legjobb formában visszatérnie. Ha az ATP abban az időben nem fagyasztja be a ranglistát, akár a legjobb 25 közé is beverekedhette volna magát. A tokiói olimpia után vállsérüléssel bajlódott, ami sokáig hátráltatta a játékát, még az idei Australian Openen is fennálló probléma volt ez a sérülés nála. Rendkívül sűrű időszak volt ez, elég csak olyan helyszíneket említenem, mint Rotterdam, Dubaj vagy Doha, rövid időn belül nagyon sok utazás, eltérő időzónák, ami mentálisan is nagyon sokat vett ki Marciból, ezért is jelentkezett nála fejfájás, és volt kénytelen feladni a római selejtezős mérkőzését

– mondta el Nagy Zoltán, aki immár hivatalosan is 2023 decemberéig egészen biztosan a magyar Davis-kupa-csapat szövetségi kapitánya marad. Szót ejtett a magyar csapat felkészüléséről is, és kifejtette: egyértelmű célja szövetségi kapitányként, hogy visszavezesse a csapatot a világcsoportba.

A wimbledoni tornával kapcsolatban Nagy Zoltán elmondta, mentálisan is rendkívül nehéz felkészülni úgy a tornára, hogy a világranglista szempontjából egy nem létező verseny lesz. Főleg úgy, hogy Fucsovics akármilyen eredményt is ér el, egészen biztosan kiesik a top 100 mezőnyéből.

Szó volt róla, hogy Wimbledon helyett inkább challengertornákon induljon el Marci, de reménykedtünk, hogy az ATP idővel megváltoztatja a döntését. Pontosan a Roland Garros rajtja előtti pénteken szembesültünk vele, hogy ez a döntés már nem fog változni, a nevezési határidők azonban már lezárultak, így nem tudtunk változtatni a versenynaptáron. Értetlenül állunk a döntés előtt, hogy miért nem osztanak világranglistapontokat, főleg úgy, hogy ez teljesen ellenkező a szervezet eddigi hozzáállásával. Marcinak rendkívül küzdelmes idénye van, rövid volt a felkészülési időszak is Wimbledonra, de úgy gondolom, hogy nincs a játékának olyan pontja, ami egyértelműen sebezhető lenne, így bízunk egy tavalyihoz hasonló eredményes szereplésben.

Arra a kérdésre pedig, hogy mi az elsődleges céljuk tanítványával a szezon végéig, egyértelműen úgy felelt:

visszakerülni a ranglistán a top 50 környékére.

Fucsovics Mártonon kívül alanyi jogon – védett ranglistapontjai miatt – főtáblás Balázs Attila is, míg a női mezőnyben Bondár Anna, Gálfi Dalma és Udvardy Panna kezdheti meg a küzdelmeket a főtáblán.

A világ két legjobb játékosa nem lesz ott a mezőnyben, de a legbalhésabb igen

Legalábbis ami a világranglistás helyezéseket illeti, aszerint tényleg nem lesz ott Wimbledonban a világ két legmagasabban rangsorolt teniszezője. Danyiil Medvegyev orosz mivolta miatt nem léphet pályára a füves Grand Slamen, míg a második helyezett Alexander Zverev a Garroson szenvedett bokaszalag-szakadást, amivel még jó ideig nem léphet teniszpályára. Amennyiben az imént említett két játékos elindult volna a wimbledoni tornán, a végső győzelemre favorit még akkor is a jelenleg világranglista-harmadik és címvédő Novak Djokovics lenne. A 35 éves szerb teniszező az utóbbi időben egyeduralkodója a londoni Grand Slamnek, a legutóbbi három tornát ő nyerte, így idén is Djokovics végső győzelmére lehet a legkisebb szorzóval fogadni.

Utána következik a sorban a tavalyi finalista Matteo Berrettini, aki egészen kiváló füves pályás felkészülést tudhat maga mögött. A 26 éves olasz teniszező két tornát is nyert a füves pályás felvezető versenyekből, előbb Stuttgartban győzött, majd Londonban védte meg a címét, rá mindenképpen úgy kell tekintenünk, mint Djokovics egyik fő kihívójára. Az olaszon kívül nem mehetünk el Rafael Nadal mellett sem szó nélkül, még úgy sem, hogy közel sem Wimbledon a kedvenc GS-tornája a spanyolnak. Nadal az idei év eddigi két Grand Slamjét behúzta, igaz, a Garros óta fizikai állapota kérdéses, de amikor ütőt ragad a tenisz történelmében egyedüliként 22 GS-címmel rendelkező spanyol játékos, akkor bármilyen borításon zajlik is az adott verseny, az esélyesek között kell emlegetnünk a nevét.

Kellemes meglepetést és látványos, szórakoztató teniszt ígérnek Nick Kyrgios meccsei, aki Stuttgartban és Halléban is maradandót alkotott, és köztudottan a füves pálya az egyik kedvenc borítása. Az ausztrál fenegyerek istenadta tehetség, játszott már klasszikus meccset Nadallal is a wimbledoni centerpályán, és ha van kedve játszani, akkor túlzás nélkül bárkit megverhet ezen a borításon. Kérdés, lesz-e kedve játszani, és ha igen, mikor jön el az első apró dolog, amin felhúzza magát, és összeomlik a játéka.

Tovább írhatja a történelmet a 21 éves lány

A hölgyek mezőnyében – a Garroshoz hasonlóan – újra egyértelmű favoritja van a tornának a világelső Iga Świątek személyében. Még május végén úgy érkezett meg Párizsba a Roland Garrosra, hogy akkora favoritnak tartották a szakértők és a fogadóirodák, hogy végső győzelme még a tornát megelőzően sem érte el a kettes szorzót. A lejátszott hét mérkőzés alatt mindössze egy szettet veszített el, és összesen 33 játékot engedélyezett ellenfeleinek. Végső győzelmével már zsinórban a 35. sikerét aratta, amivel beállította Venus Williams veretlenségi rekordját. Az abszolút rekord Martina Navratilova nevéhez fűződik, aki 1984-ben 74 meccset nyert megszakítás nélkül. Joggal vetődött már fel a francia közönségben is a kérdés: Valaha legyőzi-e még valaki a 21 éves lányt? Részletesebben pályafutásáról és világelsővé válásáról alább olvashat.

Rajta kívül az idei Wimbledon egyik legnagyobb sztorija, hogy egy év kihagyás után visszatér a pályára Serena Williams. A 23-szoros Grand Slam-torna-győztes amerikai legenda éppen Londonban versenyzett legutóbb, mikor megsérült, és térdproblémái miatt nem tudott visszatérni a pályára. A héten már újra teniszütőt ragadott, de még csak párosban szállt versenybe az Eastbourne-ban zajló füves pályás tornán. Világranglistás helyezése nem tenné lehetővé Williams indulását, de a szervezők szó nélkül szabadkártyát adtak neki, így visszatérhet a tenisz szentélyébe, ahol korábban hét alkalommal elhódította a trófeát.

A magyar indulók közül Gálfi Dalma érkezik a legjobb formában Londonba, miután az előző héten megnyerte az ilkley-i füves pályás tornát. A fiatal magyar teniszező élete legmagasabb ranglista-pozícióját foglalja el, jelenleg a 81. helyen jegyzik.

A 2022-es wimbledoni teniszbajnokság június 27-én kezdődik, és július 10-én ér véget. Ez lesz a torna történelmében az első alkalom, hogy a középső vasárnap is hivatalos játéknap lesz, mivel idén ünneplik a legendás centerpálya 100. évfordulóját. Magyarországon kizárólag az Eurosport csatornáin és az Eurosport Playeren követhetők a mérkőzések.

(Borítókép: Getty Images)