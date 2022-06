Udvardy Panna óriási csatában búcsúzott Wimbledonban

Udvardy Panna nagy csatában kikapott a wimbledoni nemzetközi teniszbajnokság 24. helyén kiemelt Elise Mertenstől, így nem jutott be a legjobb 32 közé.

A világranglista 100. helyén álló magyar lány számára jól indult a kedd esti összecsapás, hiszen saját adogatásait hozva 3:2-es vezetésénél brékelte ellenfelét, előnyét megtartva pedig 6:3-mal behúzta az első szettet.

A második felvonásban villámgyorsan újabb sikeres fogadójátékot mutatott be, de 2:0-s fórban kissé megtört a lendület, és kétszer is elbukta az adogatását, sőt, kis híján a harmadikat is, de ezt öt bréklabda hárításával megőrizte.

A fordulatos játszmában 5:5-nél újra elvette Mertens játékát, 6:5-nél pedig 40:15-re ellépett, vagyis két meccslabdához jutott – hiába, a belga fordított, a rövidítésben pedig kiharcolta a szerdai folytatást (6:7, 5–7).

Itt a ranglista 31. helyezettje már a papírformának megfelelően kezdett, egyből brékelt, és ellépett 2:0-ra, majd 3:1-re, és három bréklabdát hárítva 4:2-re is, hogy aztán jöjjön a fordulat, Udvardy nagy csatában egyenlített.

A felek egyértelműen addigi legfontosabb játéka következett ekkor, a 23 éves magyar játékos összesen kilenc bréklabdát hárítva hozta adogatását (5:4), de a következőt már semmire bukta el (5:6), ez pedig a meccsbe került (5:7).

WIMBLEDON

NŐI EGYES, 2. FORDULÓ

Udvardy (magyar)–Mertens (belga, 24.) 6:3, 6:7 (5–7), 5:7

(Borítókép: Mark Brown / Getty Images Hungary / AFP)