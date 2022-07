Vádat emeltek Kyrgios ellen egykori barátnője bántalmazásáért

Beszámolók szerint azért kell majd felelnie a 27 éves játékosnak, mert erősen megragadta és megszorította korábbi barátnőjét, részletek azonban nem ismertek. Kyrgios ügyvédje, Jason Moffett arról adott tájékoztatás, hogy ügyfele tudott a vádakról és nagyon komolyan is veszi az ügyet, a mostani történésekről is tájékoztatta.

Hétfőn este egyébként a pályán ezúttal példamutatóan viselkedett, az öltözékével ismét szabályt szegett Kyrgios. A 27 éves ausztrál játékos eddig már két pénzbírságot is kapott az idei tornán, s várhatóan érkezik a harmadik is, miután nem tartotta be az All England Club öltözködési szabályzatát.

Bár az amerikai Brandon Nakashima elleni győztes nyolcaddöntője közben az előírásoknak megfelelően minden ruhadarabja fehér volt, a centerpályára még egy piros edzőcipőben jött ki. Játék közben egy fehéret viselt, a meccs utáni interjút azonban már ismét a pirosban adta, s egy ezzel színben harmonizáló sapkát is felvett a korábbi fehér helyett.

Később kurtán válaszolt arra a kérdésre, hogy miért szegte meg szándékosan a szabályokat:

Mert azt csinálok, amit akarok

– mondta.

Kyrgios korábban köpködésért és káromkodásért összesen 14 ezer dolláros bírságot kapott már Wimbledonban.