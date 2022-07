Még a sérülés sem állította meg Rafael Nadalt

A 22 Grand Slam-torna-győzelemmel rekorder spanyol az első fordulóban Francisco Carúndolo, a másodikban pedig Ricardas Berankis ellen is vesztett egy szettet, ezt viszont két háromjátszmás győzelem követte.

Taylor Fritz ellen sem kezdett rosszul, rögvest elvette az amerikai adogatását, majd 2:0-ra és 3:1-re is ellépett – hogy aztán ellenfele sorozatban öt gémet húzzon be, és az idei 13. szettjét is megnyerje Wimbledonban (3:6)!

A második felvonást újra a korábbi világelső indította jobban, hamar ellépett 3:0-ra, de Fritznek ezt követően labdája volt a fordításhoz 3:3-nál, Nadalt pedig ápolni is kellett. A spanyol óriásit küzdve ennek ellenére is hozta végül a játszmát, így bő másfél óra játék után egyenlített (6:4).

A harmadik játszmában 24 éves ellenfele brékelt először, hogy aztán őt is kezelni kelljen, a folytatásban, majd még egyszer elvette Nadal adogatását, amellyel ismét átvette a vezetést (3:6).

A negyedik játszma három elvesztett adogatással kezdődött, a két teniszező pedig összesen ötször brékelt, amiből a spanyol klasszis jött ki jobban, és másodszor is egyenlített (7:5).

Az ötödik szett nagy izgalmakat hozott: előbb Nadal vette el Fritz adogatását 3:3-nál, majd az amerikai brékelt egyből. Onnantól már mindketten hozták a kötelezőt, így jöhetett a rövidítés, amelyet a 23. Grand Slam-győzelmére pályázó spanyol bírt jobban idegekkel (7:6, 10–4)

Az ellenfél a fináléba jutásért a chilei Cristian Garínt legyőző Nick Kyrgios lesz, aki karrierje első GS-elődöntőjére készülhet.

WIMBLEDON

FÉRFI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Kyrgios (ausztrál)–Garín (chilei) 6:4, 6:3, 7:6

Nadal (spanyol, 2.)–Fritz (amerikai, 11.) 3:6, 6:4, 3:6, 7:5, 7:6 (10–4)

AZ ELŐDÖNTŐBEN

Djokovics (szerb, 1.)–Norrie (brit, 9.)

Kyrgios (ausztrál)–Nadal (spanyol)

Nem tucatsiker

A hölgyeknél is bejutott a négy közé egy korábbi világelső, a román Simona Halep 65 perces meccsen múlta felül az amerikai Amanda Anisimovát.

A 2018-as Roland Garros- és 2019-es Wimbledon-győztes ellenfele a fináléba jutásért a 17. helyen kiemelt kazah Jelena Ribakina lesz, aki szetthátrányból fordítva verte meg az ausztrál Alja Tomljanovicot.

Mivel 2020-ban koronavírus miatt nem rendezték meg a tornát, tavaly pedig sérült volt, így Halep sorozatban a 12. győzelmét aratta a viadalon.

NŐI EGYES

NEGYEDDÖNTŐ

Ribakina (kazah, 17.)–Tomljanovic (ausztrál) 4:6, 6:2, 6:3

Halep (román, 16.)–Anisimova (amerikai, 25.) 6:2, 6:4

AZ ELŐDÖNTŐBEN

Ribakina (kazah, 17.)–Halep (román, 16.)

Dzsabőr (tunéziai, 3.)–Maria (német)

JUNIOR LÁNYOK

NYOLCADDÖNTŐ

Udvardy Luca (7.)–Annabelle Xu (kanadai) 6:4, 7:6 (7–3)

(Borítókép: Adam Davy/PA Images via Getty Images)