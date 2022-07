Novak Djokovicsot koronavírus elleni oltatlansága miatt a US Openről is kizárják

A szerb teniszezőt az év elején már az Australian Open küzdelmeiből is kitiltották, mivel az ausztrál szabályok szerint csak oltott játékosok indulhattak el a tornán. Az év utolsó Grand Slam-tornáján, a US Openen is hasonlók a szabályok, így minden bizonnyal ezt a tornát is kénytelen lesz kihagyni a korábbi világelső.

Novak Djokovics wimbledoni győzelme után nyilatkozott arról, hogy reményei szerint hamarosan jó hírek fognak érkezni a US Opennel kapcsolatban, és oltatlansága ellenére is részt vehet a tornán. Azonban nagyon úgy tűnik, hogy a 35 éves teniszezőnek ezt a GS-tornát is ki kell hagynia, mivel a szervezők döntése értelmében csak olyan játékos indulhat el a tornán, aki teljes oltottsággal rendelkezik. Djokovicsnak pedig esze ágában sincs beoltatnia magát.

A US Opennek nincs saját protokollja, amely a koronavírus elleni oltottságra vonatkozna, így az Egyesült Államok szabályozásait követik, ami úgy szól, hogy külföldi állampolgár, amennyiben nem rendelkezik teljes, koronavírus elleni védelemmel, nem léphet be az országba.

Így Novak Djokovics – annak ellenére, hogy leadta nevezését a tornára – esélyei az indulásra a nullával egyenlővé váltak.

A szerb teniszező jelenleg hetedik a világranglistán, még annak ellenére is, hogy megvédte címét Wimbledonban, de az idei tornán az elért eredmények után nem írt jóvá világranglistapontokat az ATP. Djokovics a tavalyi US Openen a fináléig jutott, ahol a jelenlegi világelső Danyiil Medvegyevtől kapott ki három játszmában.

A 2022-es amerikai nyílt teniszbajnokság augusztus 29-én kezdődik.

(Borítókép: Getty Images)