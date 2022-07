Megvan, mikor térhet vissza Alexander Zverev

A német sportoló szóvivője közölte, Zverev továbbra sem adta fel a reményt, hogy pályára léphet az egy hónap múlva kezdődő amerikai nyílt bajnokságon – amelyen két éve döntős volt –, de nagyobb esélyt lát arra, hogy szeptember közepén a Davis-kupában tér vissza.



A távirati iroda emlékeztetett: a 25 éves Zverev legutóbb június 3-án játszott mérkőzést, de a francia nyílt bajnokság Rafael Nadal elleni elődöntőjét kénytelen volt feladni a második szettben bokasérülés miatt. Öt nappal később szalagszakadás miatt megoperálták, és ezen a héten már mankók nélkül sétált.

„Sascha szépen gyógyul, és továbbra is abban reménykedik, hogy ott lehet a US Openen, de még túlságosan korai lenne arról beszélni, hogy képes lesz-e versenyezni New Yorkban, vagy sem” – mondta az olimpiai címvédő Zverev szóvivője.



A német válogatott szeptember 13. és 18. között Hamburgban játszik Franciaországgal, Belgiummal és Ausztráliával a Davis-kupában. A csoportból – akárcsak a további háromból – az első két helyezett jut tovább a negyeddöntőbe.



„Reálisabbnak tűnik a szeptemberi visszatérés, de igyekszik, hogy ez hamarabb sikerüljön” – mondta az MTI által idézett szóvivő.