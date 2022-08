Újabb komoly tenisztornáról marad le Novak Djokovics oltatlansága miatt

A montreali mestertornán sem indulhat el Novak Djokovics, mivel koronavírus elleni oltatlansága miatt nem léphet be Kanadába. A jelenlegi helyzet szerint nemcsak a kanadai tornáról, hanem az év utolsó Grand Slamjéről, az US Openről is lemarad.

Pénteken kezdődnek a montreali mestertorna selejtezői, de egy dolog már biztos a jövő héten rajtoló főtáblás küzdelmekkel kapcsolatban: a korábbi világelső Novak Djokovics nem lesz ott a mezőnyben. A 35 éves szerb teniszező nem hajlandó felvenni a koronavírus elleni oltást, így miután az Australian Openen sem, a montreali tornán sem indulhat el a hatályos szabályok miatt.

A kanadai törvények kimondják: külföldi állampolgárok kizárólag teljes oltottsággal léphetnek be az országba. Így a világranglistán jelenleg hatodik helyen álló szerb klasszis lemarad a tornáról.

Az év utolsó Grand Slam-tornájával, az US Opennel kapcsolatban is még kérdőjeles Djokovics sorsa, mivel a jelenlegi amerikai törvények szerint sem léphet be oltatlan külföldi állampolgár az Egyesült Államok területére. A szerb teniszező szurkolói már petíciót is indítottak annak érdekében, hogy tekintsenek el ettől Djokovics esetében, és indulhasson az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ami augusztus végén kezdődik.

