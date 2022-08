Novak Djokovics bejelentette, amit már eddig is sejteni lehetett

Novak Djokovics közösségi oldalán jelentette be, hogy nem vesz részt az idei amerikai nemzetközi teniszbajnokságon. A US Open az érvényben lévő amerikai szabályozást követi, így csak koronavírus ellen beoltott játékosok szerepelhetnek a tornán, a szerb klasszis viszont nem vette fel a vakcinát.

Senkit sem ért meglepetésként Novak Djokovics csütörtöki bejelentése, amelyet közösségi oldalán tett meg. A szerb teniszező azt írta:

Sajnos nem tudok elutazni New Yorkba a US Openre. Köszönöm az üzeneteket és a szeretetet, amit a szurkolóktól kaptam. Sok sikert kívánok minden játékostársamnak. Formában fogom tartani magam, és várom a következő lehetőséget, hogy versenyezhessek. Hamarosan találkozunk, teniszvilág!

Mivel a US Opennek mint tenisztornának nincs saját etikettje, amely a koronavírus elleni oltással nem rendelkező játékosokat érintené, így a torna szervezői az érvényben lévő amerikai szabályozásokat követik. A jelenleg érvényes tengerentúli szabályok így szólnak: amennyiben egy külföldi állampolgár nem rendelkezik koronavírus elleni oltással, úgy nem léphet be az Egyesült Államok területére. Ugyanakkor, mivel a US Opennek és az amerikai teniszszövetségnek sincs saját Covid-szabályzata, az oltással nem rendelkező amerikai teniszezők részt vehetnek az év utolsó Grand Slam-tornáján, a szurkolóknak pedig nem kell maszkot viselniük.

Mivel Novak Djokovics a sportvilág egyik legismertebb oltásellenes alakja, biztosra vehető volt, hogy nem lesz ott a US Openen – ezt csütörtökön ő maga is megerősítette. A US Opent eddig háromszor (2011, 2015, 2018) megnyerő Djokovics távolmaradásával bővebben is foglalkoztunk ebben a cikkünkben.

A koronavírus elleni oltással nem rendelkező Djokovics januárban viharos körülmények között kényszerült távol maradni az Australian Opentől, a kálvária végén kitoloncolták Ausztráliából. A Roland Garroson viszont ott volt, a negyeddöntőben a későbbi győztes Rafael Nadaltól kapott ki. Wimbledonban viszont nem talált legyőzőre, a döntőben Nick Kyrgiost gyűrte le. A finálé után úgy nyilatkozott, hogy szívesen ott lenne a US Openen is, de nem tervezi felvenni a Covid elleni vakcinát.

A 2022-es US Open – amelyen rekorddíjazás lesz – augusztus 29-én kezdődik, és szeptember 11-én, vasárnap ér véget.

(Borítókép: Novak Djokovics egy jótékonysági tornán. Fotó: Samir Jordanovic / Anadolu Agency / Getty Images Hungary)