Visszavonuló legendával, a topfavorit nélkül rajtol az év utolsó nagy versenye

Hétfőn kezdetét veszi az év utolsó Grand Slam-tenisztornája, a US Open. A New York-i verseny végkimenetele hosszú évek óta nem volt ennyire megjósolhatatlan, éppen ezért is néznek két rendkívül izgalmas hét elé a tenisz szerelmesei. Az esélyesekről, a lehetséges meglepetésemberekről, a torna után visszavonuló Serena Williamsről, meg úgy mindenről, ami US Open, a korábbi világelső teniszezőnőt, Justine Henint kérdezte az Index. US Open-felvezető.

Mintha tegnap történt volna, hogy a nyár közepén Novak Djokovics pályafutása hetedik wimbledoni, összességében huszadik GS-címét nyerte meg a Nick Kyrgios elleni parázs fináléban. Nos, egy dolog biztos: a szerb világklasszis koronavírus elleni oltatlansága miatt az év eleji Australian Open után a New York-i Grand Slam-tornát is kénytelen kihagyni. A tavalyi finalista Djokovics kérdés nélkül első számú favoritként várhatta volna a tornát, de így a szokásosnál is több esélyese van a férfi egyes versenynek.

És akkor még a női mezőny kiszámíthatatlanságáról nem is beszéltünk, aminek a címvédője az az Emma Raducanu, akinek a nevét a tavalyi torna alatt ismerte meg a világ, és a selejtezőből feljutva, elképesztő menetelés után nyerte meg a US Opent.

Utoljára lép pályára az amerikaiak legendája

Az idei verseny még azért is lesz a szokásosnál is különlegesebb, mert ez lesz minden idők egyik legkiválóbb teniszezőnőjének, Serena Williamsnek az utolsó GS-tornája. Elsősorban az amerikai legendáról kérdezte lapunk Justine Henint, aki még a torna előtt tartott online sajtótájékoztatót a nemzetközi média képviselőinek. A korábbi világelső és hétszeres Grand Slam-bajnok belga teniszezőnő elmondta: akármi is történik pályafutása hátralévő részében Serenával, az nem fog változtatni azon a tényen, hogy ő minden idők egyik legjobb játékosa.

Amikor ellene játszottam, mindig láttam rajta, hogy elképesztően koncentráltan játszik, egy pillanatra sem veszíti el a figyelmét. Ez tette őt igazán különleges játékossá mindig is, hogy egy pillanatra sem veszített a koncentrációjából a pályán. Én már attól megijedtem, mikor az öltözőben megláttam Serenát, olyan önbizalommal teli kisugárzása volt, egyszerűen nem engedte még azt sem, hogy felvetődjön bennem, hogy legyőzhetem. Nem szeretnék különösebb jóslatokba belemenni, őszintének kell lennünk, már az sem lenne meglepő ha az első fordulóban búcsúzna. Annyit tudok mondani, élvezzük, amíg a pályán láthatjuk

– mondta Henin Serena Wiliamsről, akivel utoljára a 2010-es Australian Open fináléjában mérkőzött meg.

A belgák legendás teniszezője elmondta, rengeteg tehetséges játékos van a mai női mezőnyben is, de egyelőre nem lát akkora potenciált senkiben, hogy a következő Serena Williamsként tekinthessünk majd rá.

Rákanyarodva a US Open idei női egyes versenyére, Henint a jelenlegi világelső, Iga Swiatekről is kérdezte lapunk, hiszen a lengyel játékos valósággal legyőzhetetlennek tűnt a Roland Garroson. Hatalmas fölénnyel vezeti a világranglistát, de az utóbbi időben több, nem várt vereség is becsúszott nála.

Hatalmas nyomás nehezedett rá, főleg, miután elképesztő dominanciával megnyerte a Roland Garrost. Mindenki azt hitte róla, hogy valósággal legyőzhetetlen. De az élsportban ilyen nincs, hogy legyőzhetetlen lenne egy játékos. A világelsőség is nagy nyomással és felelősséggel jár, én is mikor világelsőként, és első kiemeltként indultam egy Grand Slam-tornán, sokkal nagyobb elvárások nehezedtek rám. Ezt egy fiatal játékosnak még sokkal nehezebb feldolgoznia. Egyáltalán nem volt meglepő számomra, hogy szenzációs menetelése után becsúszott pár váratlan vereség, de ez nem jelenti azt, hogy Swiatekre nem úgy kéne tekintenünk mint a torna első számú favoritjára. Ő a világelső, ő az első kiemelt, ő az első számú esélyese a tornának

– zárta gondolatait a lengyel játékosról Henin.

Ennek ellenére természetesen tudjuk, hogy a női tenisznél alig van kiszámíthatatlanabb sportág, Swiateken kívül még számtalan éljátékos reális esélyekkel pályázik a végső győzelemre. Henin kiemelte: véleménye szerint nagyon komolyan kell még számolni a lengyel klasszison kívül Maria Szakkarival, Paula Badosával, a tunéziai Onsz Dzsabőrrel, a wimbledoni bajnoknő Elena Ryabkinával, és

az utóbbi időben újra pazar formában teniszező, Cincinnatiben tornát nyert Caroline Garcíával.

Egy dolog biztos, rendkívül izgalmas torna elé nézünk a hölgyek mezőnyében is, ahol túlzás nélkül szinte bárki magasba emelheti a trófeát két hét múlva. Erre ékes példa volt a már előbb említett Emma Raducanu tavalyi győzelme. Sokat árul el az a tény is, hogy idén mindössze a hetedik legesélyesebbként tartják számon a brit teniszezőt. Raducanu címvédése 17-szeres pénzt érne a sportfogadóknak, míg a világelső Swiatek végső sikere esetén a rá fogadók tétjük ötszörösét kapnák kézhez.

A férfiaknál azért nem ennyire nyílt a játszma

A férfiak mezőnyében nem nyílik ennyire tágra az olló, mikor a végső győzelemre esélyes játékosokat vesszük górcső alá. Természetesen Novak Djokovics hiányzásával azért sokkal több teniszező játszhat el a gondolattal, hogy esetleg megnyerheti az év egyik legfontosabb tornáját.

A címvédő az a Danyiil Medvegyev, aki a tavalyi fináléban három szettben, viszonylag simán győzte le Novak Djokovicsot, és nyerte meg pályafutása első Grand Slam-trófeáját. Azóta már világelsőként tekinthetünk az orosz játékosra, aki Djokovics hiányában a legesélyesebb a végső győzelemre, és ezáltal a címvédésre is.

Mellette a torna második kiemeltjeként, a minden idők legtöbb Grand Slam-címével rendelkező Rafael Nadal is joggal szállhat versenybe a New York-i trófeáért, főleg úgy, hogy három év után tér vissza az amerikai tornára. A spanyolok legendás teniszezője egyetlen világranglistapontot sem véd idén – mivel tavaly nem vett részt a US Openen –, így plusz motivációt jelenthet számára, hogy egy jobb szerepléssel akár újra átveheti a világelsőséget is.

A világranglistán második Alexander Zverev még mindig lábadozik a Roland Garroson elszenvedett brutális sérüléséből, így a német, és Djokovics hiányában

Medvegyevre és Nadalra tekinthetünk mint első számú favoritjai a versenynek.

Természetesen mellettük még bőven akadnak kihívók, akik egy jobb teljesítménnyel akár a végső győzelemig is menetelhetnek. Meg persze indulnak olyan játékosok is, akik az előzetes esélyek alapján nem számítanak favoritnak, de érdemes lesz rajtuk tartanunk figyelő szemeinket a következő két hétben. Kezdjük először az előbbi csoporttal, a közvetlen kihívókkal.

A világranglistán frissen újra top ötös Sztefanosz Cicipasz kiválóan játszott a US Opent megelőző utolsó mestertornán, Cincinnatiben egészen a döntőig menetelt, ahol igaz, hogy kikapott Borna Corictól, de rendkívül veszélyes lehet a játéka bármelyik bajnokaspiránsra nézve. És ha már Cicipasz, muszáj megemlíteni a tavalyi US Openen a görögöt felülmúló, még mindig csak 19 éves Carlos Alcarazt, akit a szakértők Medvegyev és Nadal mögött a harmadik legesélyesebbnek tartanak a sikerre.

Üstökösként robbant be idén a teniszvilágba a spanyolok új klasszisa, olyannyira, hogy korábban még arról is lehetett beszélni, hogy valós eséllyel pályázik már az idén év végi világelsőségre. Természetesen ettől azért végül elmaradt Alcaraz, de az általa képviselt rendkívül agresszív és stabil játék idén is sokáig repítheti New York-ban. Justine Henin Alcarazról is megosztotta gondolatait, és elmondta, vele kapcsolatosan is az az érzése, mint a női világelső Swiateket illetően.

Kiváló és elképesztően tehetséges játékos Alcaraz, de azt sejteni lehetett, hogy nem lehet tartósan fenntartani azt a formát, amit a szezon első felében mutatott. Rendkívül fiatal srácról beszélünk, aki tehetsége mellett még azért tapasztalatlan is, ezért is csúszhattak be nála is az elmúlt időszakban nem várt vereségek. Rendkívül nagy nyomást és elvárásokat tettek rá, miután például megnyerte a madridi mestertornát. Az ott mutatott játékával valósággal legyőzhetetlennek tűnt, de közel sem meglepő, hogy azóta néhányszor alulmaradt a pályán. Rendkívül kitartó személyiség, ami a pályán is megmutatkozik, és mondhatni zseniális szabadulóművész, mivel nem egyszer állt már fel olyan vert helyzetből, ahonnan ember nem gondolta volna, hogy lenne még esélye. Kíváncsi leszek rá New York-ban is, ahol hiba lenne, ha nem a legnagyobb esélyesek között tartanánk számon.

És még következnek azok a játékosok, akikre elsőként nem mint favoritok tekintenének a teniszrajongók, hanem inkább mint izgalmas teniszezők, akik bármikor meglepetést okozhatnak. Természetesen itt rögtön arra a Nick Kyrgiosra kell gondolnunk, aki elképesztő formában játszik a 2022-es évben.

Az idény elején Thanasis Kokkinakis párjaként megnyerte az Australian Open páros versenyét, majd egyéniben döntőt játszott Wimbledonban és megnyerte a washingtoni torna egyes és páros versenyét is. Elképesztő tehetsége van az ausztrál fenegyereknek sportágához, amivel könnyedén a világ legjobb 10 játékosa között lehetne, ha mindig is komolyan vette volna a teniszt. De úgy néz ki, hogy végre a lehető legjobb hozzáállással lép pályára, így bárkire valós veszélyt jelenthet New Yorkban is.

Nick Kyrgios mérkőzései garantált szórakozást fognak nyújtani a tenisz szerelmeseinek.

Mellette még kíváncsian várhatjuk Borna Coric teljesítményét is, aki Cincinnatiben nyerte meg élete első mestertornáját azok után, hogy legyőzte Rafael Nadalt és Sztefanosz Cicipaszt is. A horvát játékos hosszú kihagyás és sérülés után tért vissza a pályára, és mutatott játéka alapján jobb formában van, mint valaha, így őt is mindenképpen a titkos esélyesek között kell számon tartanunk.

Mi a helyzet a magyar teniszezőkkel?

Sajnos a US Openen lényegesen kevesebb magyar játékosnak szoríthatunk a főtáblán, mint például az idei wimbledoni tornán. A selejtezőből egyetlen honfitársunk sem jutott fel a 128 fős főtáblára, a férfiaknál Piros Zsombor a kvalifikáció első fordulójában vereséget szenvedett. A hölgyeknél Udvardy Pannának is az első kanyar jelentette a végállomást, míg Jani Réka Luca ugyan nyert egy mérkőzést, a második fordulóban, már ő is búcsúzott a selejtezőtől.

A főtáblán összesen három magyar teniszezőnek szurkolhatunk, a női mezőnyben Bondár Anna és Gálfi Dalma alanyi jogon, világranglistás helyezésének köszönhetően indulhat a legjobb 128 mezőnyében. Előbbi teniszezőnk az olasz Camila Giorgi ellen mérkőzik meg, míg Gálfi spanyol ellenfelet kapott Nuria Parrizas-Diaz személyében.

A férfiaknál egyedül Fucsovics Márton indulhat a főtáblán, de közel sem beszélhetünk arról, hogy jó formában lenne a legjobb magyar teniszező. A wimbledoni első körös búcsúja után sokáig nem lépett pályára, majd múlt héten a Winston Salem-i 250-es torna selejtezőjében, top százon kívüli ellenféltől szenvedett vereséget, de végül szerencsés vesztesként főtáblára került, ott viszont egyből az első fordulóban kiesett.

Nem lesz könnyebb dolga a US Openen sem a nyíregyházi születésű teniszezőnek, a nyitó fordulóban az amerikai, harmincadik kiemelt Maxime Cressy lesz az ellenfele. Fontos lenne pedig egy jó szereplés Fucsovics számára, mivel a tavalyi első körös búcsúja után egy jó teljesítménnyel világranglistapontokat szerezhetne, amire jelenleg égető szüksége van, hiszen lassan a legjobb 100 mezőnyéből is kiesik.

Egy dolog biztos, New York készen áll, magyar idő szerint hétfő délután feldobják a labdát az első szervákhoz az év utolsó Grand Slam-tornáján, és két rendkívül izgalmas hét elé nézhetnek a sportág szerelmesei. Na meg persze azt sem felejtsük el, hogy idén minden tekintetben emelik a tétet, és rekordösszegű díjazásért harcolhatnak a világ legjobb játékosai a tenisz egyik legnagyobb színpadán.

A 2022-es US Open augusztus 29-én kezdődik, és a férfi egyes fináléjával, szeptember 11-én ér véget.

