Kyrgios megint kiverte a balhét, most fűszagra panaszkodott

Szinte nem telik el úgy teniszmérkőzés, amelyen Nick Kyrgios játszik, hogy ne balhézzon valami miatt az ausztrál játékos. Ezúttal az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) második fordulójában azon akadt ki, hogy szerinte valaki a nézőtéren marihuánát szívott, és emiatt nem tudott rendesen levegőt venni a pihenők alatt.

Már azzal felhívta magára a figyelmet Nick Kyrgios az év utolsó Grand Slam-tornája, a US Open előtt, hogy kijelentette: igazából nem érdekli, hogyan fog szerepelni, sőt azt sem bánja, ha korán kiesik, legalább hamarabb hazamehet. Nos, ezen a kijelentésen valószínűleg mindannyian meglepődnénk, ha nem ismernénk már annyira Kyrgiost, hogy tudjuk, tőle ez csak a szokásos hozzáállás.

Pedig istenadta tehetsége van a sportágához, és ha valaha komolyan vette volna a teniszt, könnyedén akár a világ tíz legjobb játékosa között emlegethetnénk. Ennek ellenére azért van, hogy odateszi magát a pályára, ezért is játszott idén döntőt a wimbledoni tornán, na meg az is előfordul, hogy mérkőzések közben felhúzza magát valamin, és jelenetet rendez. Ezúttal sem volt ez máshogyan, a US Open második körében, amikor Benjamin Bonzi ellen játszott.

a mérkőzésen arra panaszkodott, hogy tömény fűszagot érez a lelátóról, ami miatt nem kap rendesen levegőt a pihenők alatt.

Na meg azzal is problémája akadt, hogy a szurkolók játék közben elmennek mosdóba, amivel zavarják őt labdamenetek között. Nemtetszését most is hangzatos ordibálások formájában tudatta Kyrgios, aki csak azután nyugodott meg, hogy megnyerte a mérkőzést.

A találkozó végén hozzátette: az embereknek fogalmuk sincs, milyen súlyos asztmától szenved, ezért akadt ki ennyire a fűszagra. Egyébként a játékvezető az ausztrál játékos panaszkodása után megkérte a nézőket, hogy tartózkodjanak a dohányzástól.

A világranglistán 25. Kyrgios 3:1-re (7:6, 6:4, 4:6, 6:4) nyerte meg a Bonzi elleni második körös mérkőzését, a harmadik fordulóban az amerikai Jeffrey John Wolffal találkozik.

