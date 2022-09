Valkusz Máté részvételével nemzetközi torna lesz a GS Tenisz Clubban

Az esemény csütörtöki sajtótájékoztatóján Sinka-Duszkó Dóra, a tavaly májusban nyílt GS TC menedzsere elmondta, tíz országból – köztük az Egyesült Államokból is –érkeznek játékosok, az első kiemelt a korábbi junior világelső Valkusz Máté lesz.

A 24 éves teniszező kifejtette: balszerencsés hónapokon van túl. „Minden évben van egy hosszabb kihagyásom a sérülések miatt. Ez a wimbledoni időszakban kezdődött, mononukleózisom volt, amire nincs gyógyszer. Volt egy érthetetlen fáradásos törés is a lábamban, de abból mostanra felépültem. A célom az, hogy januárban ott lehessek az Australian Open selejtezőjében.”

Sávolt Attila, a szövetség (MTSZ) szakmai igazgatója kiemelte: még nem volt példa arra, hogy kemény pályás nemzetközi férfi tenisztornát rendezzenek Magyarországon.

„Ékszerdoboz ez a helyszín, nem véletlen, hogy Fucsovics Marciék is itt készültek a US Openre. Máté személye nagyon sokat emel a 15 ezer dollár összdíjazású torna rangján. Márky Jenő jóvoltából van egy WTA 250-es tornánk, valamint egy WTA 125-ös verseny is lesz hamarosan a Római Teniszakadémián, de erősödik a férfi mezőny is.”

Ezt jelzi, hogy Székesfehérváron a Kiskút Tenisz Clubban egy ATP challengerre kerül sor novemberben, legutóbb 2019-ben rendeztünk férfichallenger-tornát

– tette hozzá.