Kyrgios megverte a címvédőt, biztos, hogy új világelső lesz a US Open után

A vasárnapi nyolcaddöntős találkozón Kyrgios az első játszmában rövidítést követően került szettelőnybe, majd a folytatásban Medvegyev egyenlített. Utána azonban az ausztrál akarata érvényesült, és egy, illetve két brékkel magabiztosan hozta a következő két játszmát. A mérkőzés 2 óra 56 percig tartott – tudósított az MTI.



A két játékos ötödször mérkőzött meg egymással, Kyrgios negyedszer bizonyult jobbnak.







A világranglistán 23. ausztrál negyedszer – a US Openen először – jutott nyolc közé Grand Slam-tornán. A következő körben is orosz riválissal, a 27. kiemelt Karen Hacsanovval találkozik.



Medvegyev veresége azt is jelenti, hogy a torna után váltás lesz a világranglista élén.



TENISZ, US OPEN

FÉRFI EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Kyrgios (ausztrál, 23.)–Medvegyev (orosz, 1.) 7:6 (13–11), 3:6, 6:3, 6:2

Hacsanov (orosz, 27.)–Carreno Busta (spanyol, 12.) 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3

Ruud (norvég, 5.)–Moutet (francia) 6:1, 6:2, 6:7 (4–7), 6:2

Berrettini (olasz, 13.)–Davidovich Fokina (spanyol) 3:6, 7:6 (7–2), 6:3, 4:6, 6:2

(Borítókép: Nick Kyrgios az US Open hetedik napján 2022. szeptember 4-én. Fotó: Mike Stobe/Getty Images)