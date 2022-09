Dzsabőr későn ébredt, Swiatek a US Open női bajnoka

A világelső Iga Swiatek nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben két szettben legyőzte a tunéziai Onsz Dzsabőrt.

A harmadik Grand Slam-trófeájára hajtó lengyel kiválóság a négy között a fehérorosz Arina Szabalenkát verte 3:6, 6:1, 6:4-re, míg Dzsabőr az előzőleg sorozatban 13 győzelemnél tartó Caroline Garciát győzte le 6:1, 6:3-ra – számolt be a Magyar Távirati Iroda.



A 21 éves Swiatek idei második GS-döntőjére készülhetett, legutóbb a Roland Garroson szerepelt a fináléban, ahol 2020 után másodszor diadalmaskodott. Hét esztendővel idősebb riválisa nemrég Wimbledonban jutott döntőbe, ám alulmaradt a kazah Jelena Ribakinával szemben. New York-i sikerével történelmet írhatott volna, mivel ő lehetett volna az első afrikai és az első arab GS-bajnok.



A tavasszal 37 meccsen át veretlen Swiatek 2014 óta az első lehetett Serena Williams után, aki egy idényben hét tornagyőzelmet arat, s ugyancsak 2014 óta ő volt az első világranglista-vezető, aki bejut a US Open döntőjébe. Előzőleg szintén Serena Williams volt képes erre. Swiatek imponáló statisztikával büszkélkedhetett a döntőkben, ugyanis miután 2019-ben elbukta első fináléját Luganóban, a többi kilencet sorra megnyerte úgy, hogy ezek során egyetlen szettet sem veszített.





Ami kettejük egymás elleni mérlegét illeti, 2019 óta négyszer csaptak össze, és döntetlenre álltak, legutóbb májusban, a római fináléban küzdöttek meg, akkor a varsói játékos nyert 6:2, 6:2-re. Kemény pályán 1-1 volt az egymás elleni mutatójuk.

Az már a szombati csúcstalálkozó előtt biztos volt, hogy Swiatek marad a WTA-rangsor élén, a jelenleg ötödik Dzsabőr pedig hétfőn visszatér a karriercsúcsot jelentő második helyre. Ők ketten voltak csak képesek idén arra, hogy két GS-fináléba jussanak be.

Az eddig New Yorkban mindössze egy szettet vesztő tunéziai rendkívül idegesen kezdett, és az első három gémben összesen csak két labdamenetet tudott nyerni. A tunéziai 3:0-nál „érkezett meg" a mérkőzésbe, elkezdte szórni a nyerőket, visszabrékelt, egyenlíteni viszont nem tudott. Swiatek 3:2 után ismét lendületbe jött, és fél óra elteltével szettelőnybe került.

A folytatásban is a lengyel akarata érvényesült, Dzsabőrnek csak felvillanásai voltak, a fontos pontokból egyet sem tudott hozni. Ismét 3:0 állt az eredményjelzőn, aztán az afrikai megint 3:2-re felzárkózott, majd a játszma negyedik brékje révén 4:4-nél utolérte Swiateket.

Ekkor azonban mindhárom bréklabdáját elpuskázta...

Majd 5:6-nál mérkőzéslabdát hárított. A rövidítésben is egymás hibáiból éltek, aztán a hajrát a lengyel bírta egy kicsit jobban, aki végül 1 óra 51 perc elteltével ünnepelhetett.

Az immár háromszoros Grand Slam-bajnok Swiatek pályafutása 10. trófeája mellé 2,6 millió dollárt (1 milliárd forint) kapott – írta az MTI.

TENISZ, US OPEN

NŐI EGYES, DÖNTŐ

Iga Swiatek (lengyel, 1.)–Onsz Dzsabőr (tunéziai, 5.) 6:2, 7:6 (7-5)

(Borítókép: Igfa Swiatek a US Open női bajnoka 2022. szeptember 10-én New Yorkban. Fotó: Lev Radin/Anadolu Agency via Getty Images)