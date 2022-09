Tényleg egy 19 éves tinédzser a világ legjobb teniszezője?

Carlos Alcaraz nevét már minden bizonnyal nemcsak a tenisz körein belül ismerik, hanem az egész sporttársadalom tisztában van azzal, ki ez a mindössze 19 éves és négy hónapos srác, akiről hétfő óta úgy kell beszélni, mint a világ legjobb teniszezője. Története még a spanyolországi Murcia városában kezdődött, ahol 2003 májusában született. Kifejezetten teniszes családból származik, így nem volt meglepő, hogy ő is – amint lehetett – teniszütőt ragadott a kezébe. Először édesapja akadémiáján pallérozódott, aztán vette át a fiatal tehetség irányítását a korábbi világelső teniszező, Juan Carlos Ferrero, aki a mai napig is Alcaraz trénere.

Carlos Alcaraz villámsebességgel tört a világ trónjára, ami egészen pontosan azt jelenti, hogy két és fél évvel azután, hogy első győzelmét aratta az ATP Touron, már az ő nevével kezdődik a férfi egyes világranglistája. A spanyolok szupertehetsége még 2020 februárjában, mindössze 16 évesen aratta első, ATP-szintű győzelmét Rióban, akkoriban még a világ 420. legjobb játékosaként jegyezve.

Nem telt el sok idő, rá egy évvel később már pályafutása első, mestertornán aratott győzelmét ünnepelhette a madridi salakpályás versenyen, ahol életében először adatott meg neki a lehetőség, hogy pályára lépjen példaképe, Rafael Nadal ellen. Ennek ellenére ekkor még nem sok lapot osztottak a fiatal tehetségnek, a spanyol teniszlegenda két sima szettben győzte le Alcarazt, és adott neki kiadós teniszleckét.

De a jó diák tanul a leckékből – ahogy azt Alcaraz is tette –, és nem sokkal később, a 18. születésnapja után már élete első ATP-tornagyőzelmét ünnepelhette a horvátországi Umagban. Sikerével újabb fejezetet írt a tenisz történelemkönyvében, mivel ő lett 2008 óta a legfiatalabb játékos, aki tornagyőzelmet ünnepelhetett a Touron.

Egészen elképesztő adat, de a jelenlegi világelső tavaly nyáron lépett csak be a legjobb 100 mezőnyébe, és ekkoriban a 73. helyen jegyezték.

Rögtön következhetett az újabb mérföldkő, ahol már tényleg a világ összes teniszrajongója találkozhatott a nevével, mivel olyat tett a 2021-es US Openen, amire évtizedek óta nem volt példa. Történt ugyanis, hogy az amerikai nyílt teniszbajnokság negyedik fordulójában a még akkoriban 18 esztendős Alcaraz a világranglista harmadik helyezettjével, Sztefanosz Cicipasszal találkozott. Csatájuk máig emlékezetes, ötszettes mérkőzést hozott, amiből a spanyol szupertehetség került ki győztesen, és gyűjtötte be pályafutása akkori legnagyobb skalpját.

Győzelmével a világhírnevet is megszerezte, és 1992 óta ő lett a legfiatalabb játékos, aki egy Grand Slam-torna negyedik körén is túljutott. A tavalyi US Open után Alcarazt már a világranglista 55. helyén jegyezték.

És ezek után is csak futószalagon jöttek a bravúreredmények a spanyol világsztáraspiránstól. Újabb nagy skalpot gyűjtött be 2021 októberében Bécsben, mikor Matteo Berrettinit győzte le, és lépett rögtön előre újabb tíz helyet, a világranglista 43. pozíciójába. Következhetett aztán az év végi Next Gen-világbajnokság, ahol a világ legjobb 21 éven aluli játékosai mérkőznek meg, és láss csodát, ezt a tornát is besöpörte a tehetség. A Brandon Nakashima elleni mérkőzésén ütött egy olyat is, amit ha ember látott, nagy valószínűséggel sosem felejti. Íme!

A fiatalok év végi világbajnoksága után már a 32. helyen rangsorolták a világon, majd 2022 elején megszerezte pályafutása első mestertorna-győzelmét is. A márciusi Miamiban rendezett ATP-torna döntőjében Casper Ruud ellen győzött, és csupán 18 évesen már jelentős tornagyőzelemmel is rendelkezett. Sikere után fénysebességgel lőtt ki a világranglistán, és egészen a 16. helyig küzdötte fel magát.

Megérkezett a legjobb 10 mezőnyébe

Nem kellett sokat várni arra sem, hogy belépjen a világ 10 legjobb játékosa mezőnyébe. Sőt, 2022 májusában a madridi tornán eddig soha nem látott módon egymás után győzte le Rafael Nadalt, Novak Djokovicsot és Alexander Zverevet a trófeáig vezető úton. Madridi tornagyőzelme és 19. születésnapja után pár nappal már a világranglista hatodik helyén jegyezték. A finálé után Alexander Zverev úgy nyilatkozott Alcarazról:

„nincs jelenleg jobb játékos nála a világon.”

Az év utolsó Grand Slam-tornájára, a nemrégiben befejeződött US Openre már úgy érkezett, hogy a világranglista negyedik helyén jegyezték. Sőt, arra is megvolt a lehetősége – ha úgy alakulnak a rajta kívülálló tényezők is, – hogy átvegye a világelsőséget a torna után. Márpedig minden úgy alakult, ahogy arra Alcaraznak szüksége volt: a tavalyi címvédő Danyiil Medvegyev és a második kiemelt Rafael Nadal már a legjobb 16 között kiesett, így már „csak” az kellett a világ trónjához, hogy megnyerje a US Opent.

Elképesztő utat járt be a fináléig, három ötszettes mérkőzést is vívott, sőt, a Jannik Sinner elleni negyeddöntőben meccslabdát is kénytelen volt hárítani. Így következhetett a Casper Ruud elleni finálé, ahol norvég riválisának is megvolt arra az esélye, hogy amennyiben megnyeri a tornát, személyében köszönthetjük a világranglista új éllovasát. Azonban nem így lett, egy rendkívül magas színvonalú döntőn Carlos Alcaraz négy szettben legyőzte norvég riválisát, megszerezte pályafutása első Grand Slam-sikerét, és felült a világ trónjára.

Néhány érdekes ténnyel szemléltetjük azt, mekkora teljesítmény ez a mindössze 19 éves szupertehetségtől.

19 évesen Novak Djokovics a világranglista 63. helyén állt, míg Roger Federer ennyi idősen a világ 36. legjobb játékosaként volt jegyezve. Alcaraz már világelső.

19 évesen a legendás John McEnroe még nem rendelkezett tornagyőzelemmel. Alcaraznak ugyanennyi idősen hat ATP-szintű trófeája van, közte két mestertorna-győzelem és egy Grand Slam-trófea.

Így kijelentetjük, hogy Carlos Alcaraz már nemcsak a férfi tenisz jövőjét, hanem jelenét is jelenti, és méltó utódja lesz a Novak Djokovics, Rafael Nadal, Roger Federer fémjelezte érának.

De hogy lehet ilyen rövid idő alatt világelső egy játékos?

A világ legjobb teniszjátékosának lenni hosszú évek kemény munkája, aminek elérése akár egy egész karrieren keresztül üldözött álom lehet – gondolhatja egy átlagos teniszszurkoló. A tenisz első számú játékosává válni sok évnyi kemény munkát és számtalan nívós tornagyőzelmet igényel, enélkül nem létezik, hogy valaki a világ legjobb teniszezője lehessen – mondhatják a sportág rajongói, teljesen jogosan. De akkor mégis hogyan lehet, hogy a „mindössze” hat tornagyőzelemmel rendelkező, 19 éves és négy hónapos Alcaraz felülhetett a világ trónjára vasárnap hajnalban?

A válasz erre egyszerű:

megannyi olyan példátlan körülmény volt az idei teniszévben, ami ha nem történik meg, minden bizonnyal még nem Carlos Alcaraznak hívják a világ első számú játékosát.

Félreértés ne essék, közel sem az a helyzet, hogy Alcaraznak ne lennének meg a képességei ahhoz, hogy méltón viselje a világelsőséget, és már egy jó ideje igazából csak idő kérdése volt, mikor ül fel a trónra. De azt nem felejthetjük el, hogy nem kizárólag saját teljesítménye miatt lehetett minden idők legfiatalabb világelsője, megdöntve Lleyton Hewitt rekordját, aki annak idején 20 évesen vette át az első pozíciót.

De akkor mégis mi miatt Alcaraz napjaink világelsője?

Röviden összefoglalva: a világranglista már korántsem mérvadó a teniszben. Kezdjük az év elején, egészen pontosan a Australian Openen, ahol az akkori férfi egyes címvédője Novak Djokovics volt. Nos, lassan már mindenki tudja, hogy a szerb világklasszis nem vette fel a koronavírus elleni oltást, ami miatt kizárták az év első Grand Slam-tornájáról. Lehet mondani, hogy miért nem oltatta be magát, és akkor megvédhette volna a címét, de az oltás felvétele opcionális, így gyakorlatilag önhibáján kívül volt kénytelen kihagyni az Australian Opent, és esett el rögtön 2000 világranglista-ponttól.

A szerb vesszőfutása ezután is folytatódott, a Roland Garrosra is címvédőként érkezett, ahol ugyan elindulhatott a tornán, de a negyeddöntőben Rafael Nadal megállította, így párizsi kalandját is jelentős pontvesztességgel zárta. Ezután következhetett Wimbledon, ahol szintén címvédőként indult, és újra meg is nyerte a tornát,

viszont egyetlen pontot sem kapott érte a világranglistán, sőt, 2000 egységgel kevesebb állt a neve mellett a két hét után.

Ennek miértje mindössze annyi volt, hogy a wimbledoni szervezők Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt kizárták a versenyről az orosz és belorusz teniszezőket, és erre reagálva az ATP annyit mondott: rendben, de ha nincsenek orosz játékosok, akkor világranglista-pontokat sem írunk jóvá idén a verseny után. Így akárki akármit csinált volna, nem volt lehetősége megvédeni a 2021-es tornán szerzett pontjait, így Djokovics ezúttal is bukott 2000 pontot. Ekkor már a korábbi világelső szerb a legjobb öt játékos mezőnyéből is kiesett – önhibáján kívül. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy szintén oltatlansága miatt nem indulhatott el a US Openen, ahol tavaly döntőig jutott...

A körülmények nem csak Djokovicsot sújtották, többen súlyos pontokat veszítettek önhibájukon kívül ezekben a hónapokban, viszont ez lehetőséget biztosított azoknak a játékosoknak az előrelépésre, akik nem védtek annyi pontot 2021-ből.

Így adatott meg Alcaraznak az a lehetőség, hogy egy sikeres US Open-szereplés után akár rögtön fel is ülhet a világ trónjára. Természetesen a lehetőségekkel élni kell, és közel sem beszélhetünk arról, hogy Alcaraz ölébe hullott volna a világelsőség. Az meg végképp vitathatatlan, hogy hatalmas teljesítmény tinédzserkorban Grand Slam-trófeát nyerni, mindössze arról van szó, hogyha nincsenek az előbb említett körülmények, akkor valószínű, még várat magára a spanyol uralkodása.

Viszont a sportban nincs olyan, hogy „ha”, és mikor a tényeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy a világ jelenlegi legjobb teniszezője a 19 éves Carlos Alcaraz. És nehéz lenne megmondani, hogy a jelenlegi teniszvilágban ki lesz az a játékos, aki le tudja majd szorítani a trónról a spanyolok zsenijét. Mert ha megnézzük a 2022-es teniszidény hátralévő részét, láthatjuk, hogy veszíteni pontokat Alcaraz aligha fog, csak növelheti előnyét, aminek határa a csillagos ég.

